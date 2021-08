Francisco Gualberto diz que não participará de acordo para tramitar matérias

Na sessão desta terça-feira, 24 na Assembleia Legislativa de Sergipe, o vice-presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Francisco Gualberto (PT), fez um pronunciamento afirmando que sempre preservou e defendeu os acordos de convivência parlamentar. Ele comunicou que não participará mais de acordos sobre a tramitação de matérias na Alese.

“Sempre fui e continuo sendo defensor de que mesmo constando no regimento uma determinada situação, se fizermos um acordo diferente definido pelos parlamentares, não tem regimento descumprido. Essa prática acontece em outros parlamentos. Outro acordo nesta Casa que nós tínhamos e funcionou por muito tempo diz respeito aos Títulos de Cidadão Sergipano. Mas percebemos que era preciso interromper o acordo e eu não participo mais”, afirma.

Outro acordo destacado por Francisco Gualberto é sobre a tramitação de matérias, quando os deputados assinavam independente de ser contra ou a favor das matérias.

“Quero comunicar que não participo mais do acordo da tramitação. Quando alguém quer apresentar uma emenda, precisa de oito assinaturas para tramitar; tínhamos o acordo que assinávamos independente de ser a favor ou contra a matéria (para garantir as discussões, os debates). Não participo mais desse acordo por por razões óbvias: percebi que nós estamos assinando ordem de centena política contra a gente, pois assinamos e depois vão atacar esta Casa, nos atacar nas redes sociais em função daquela matéria. Estávamos cumprindo o papel de bôbo da Côrte. Assinarei para tramitar e não mais com a obrigação ética e moral do acordo”, esclarece.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza