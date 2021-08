“Iremos de porta em porta vacinar o máximo de itabaianinhenses”, declara prefeito Danilo de Joaldo

Sendo um dos primeiros municípios sergipanos a iniciar a vacinação contra a covid-19 dos jovens de 18 anos ou mais, Itabaianinha enfrentou dificuldades com a baixa adesão desse grupo. Pensando nisso, a prefeitura criou o ‘Movimento Vacina Itabaianinha’, que percorreu todas as principais ruas da cidade, na última segunda-feira (23).

A ação teve como objetivo principal o de conscientizar sobre a segurança da vacina e a necessidade do compromisso de toda população diante de uma pandemia mundial.

“Queremos ver o máximo de itabaianinhenses vacinados, e é para isso que toda nossa equipe trabalha diariamente. Sempre estamos promovendo campanhas de conscientização, mas agora foi preciso algo ainda mais enérgico, para realmente levar essas pessoas até os pontos estratégicos de vacinação. Faremos o que for preciso para garantir a segurança de todos”, declarou o prefeito Danilo de Joaldo.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Ingrid Alicia, os resultados da campanha já estão se mostrando positivos. “Só no primeiro dia de Movimento, conseguimos administrar mais de 700 doses, o que representa mais de 34% da população de 18 a 19 anos. Mas não vamos parar, queremos atingir a maior cobertura possível. É para isso que estamos trabalhando”, disse.

Além do ‘Movimento Vacina INN’, a prefeitura de Itabaianinha vai realizar, nos próximos dias, a vacinação de porta em porta. “Não podemos e não iremos deixar ninguém para trás. Estamos dialogando com todos os itabaianinheses, e indo até suas casas para conseguirmos imunizar o maior número de pessoas. Nossa gestão tem compromisso com a saúde e com a informação correta: só a vacina pode salvar”, afirmou Danilo de Joaldo.

