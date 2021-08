‘Loucos por Coxinha’ promove campanha de incentivo à vacinação

Na quarta-feira, 25 de agosto, os clientes imunizados contra a Covid-19 ganham um combo extra com 50 mini coxinhas, ao adquirirem o ‘melhor combo do mundo’ nos quiosques localizados nos dois principais shoppings da capital sergipana

A franquia ‘Loucos por Coxinha’, com quiosques presentes nos shoppings Jardins e RioMar, em Aracaju (SE), está com a campanha de incentivo à imunização ‘Vacina no braço, 50tinha na mão’, durante as quartas-feiras deste mês de agosto. Para quem ainda não aproveitou, a última edição da oferta acontece na próxima quarta-feira, 25 de agosto.

O cliente que levar o cartão de imunização comprovando que tomou a vacina da Covid-19, seja primeira ou segunda dose, ao adquirir o ‘melhor combo do mundo’, composto por 50 mini coxinhas, dois refrigerantes e seis churritos de doce de leite, leva grátis o combo ’50tinha’, que contém 50 mini coxinhas. A promoção é válida enquanto durar o estoque, apenas para as lojas físicas da rede.

Os quiosques localizados nos shoppings Jardins e RioMar Aracaju funcionam de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h. No Shopping Jardins, o quiosque da loja fica próximo à Praça de Alimentação Arcos, e no RioMar Shopping, em frente à loja Leader.

A rede alimentícia oferece, ainda, outras delícias, a exemplo dos mini quibes, baby churros, entre outros acompanhamentos e bebidas, além de combos maiores para festas e opções de produtos pré-fritos e congelados para assar em casa.

Além de poder adquirir os demais produtos nas lojas dos shoppings, é possível também realizar as compras de forma online, pelas plataformas de e-commerce do RioMar Online e Jardins Online. Os canais de compras atendem a todos os bairros de Aracaju e o tempo estimado para a entrega das refeições é de uma hora. O frete é grátis para a primeira compra ou para pedidos acima de R$ 100.

