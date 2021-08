Luciano Bispo acompanha vereadores de Socorro em audiência com João Eloy

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luciano Bispo (MDB) acompanhou um grupo de vereadores de Nossa Senhora do Socorro, na tarde dessa segunda-feira (23), para uma audiência com o Secretário de Segurança Pública de Sergipe, João Eloy. Na oportunidade, os parlamentares apresentaram uma pauta com reivindicações e sugestões para tentar diminuir os registros de violência no município da Grande Aracaju.

Após ouvir atentamente aos anseios dos vereadores, o secretário apresentou algumas dificuldades quanto ao efetivo policial no momento, mas se comprometeu em analisar tudo o que foi solicitado para tentar viabilizar o que for possível. Uma das pautas levantadas que mais despertou o interesse do secretário foi sobre a viabilidade de Socorro passar a contar com uma Delegacia Plantonista durante as 24 horas, para agilizar os registros de flagrante.

O presidente Luciano Bispo agradeceu ao secretário João Eloy pela recepção aos vereadores de Socorro na audiência e disse que “ele (secretário) colocou as cartas na mesa, sem hipocrisia ou enganação, mostrou as dificuldades e disse até onde pode chegar. Ele ouviu as demandas e algumas solicitações poderão ser atendidas. Mas isso talvez não seja de imediato, porque depende do concurso público e da questão do efetivo policial”.

O presidente da Câmara Municipal de Socorro, vereador Roberto Wagner Santos, o “Betinho”, enalteceu o trabalho de Luciano Bispo e o apoio do deputado para que a audiência fosse realizada. “Nós temos que agradecer muito por esse dia produtivo aqui na SSP ao deputado Luciano Bispo que agendou essa audiência em que nós apresentamos esta pauta de segurança pública, quando nós solicitamos aumento do policiamento em Socorro, a delegacia plantonista, dentre outras coisas”.

O vereador Elmo Paixão também destacou a articulação feita por Luciano Bispo para intermediar a audiência e disse que os parlamentares apresentaram ao secretário alguns anseios da população. “Socorro, além da grande extensão territorial, também é um município com grandes problemas com a segurança. Fomos bem recebidos pelo secretário, e ele está disposto, junto com a comandante do policiamento local, para tentar atender aos pleitos e trazer melhorias para a nossa cidade”.

O vice-presidente da Câmara, vereador Leozinho Filho disse que Luciano Bispo está sempre aberto para ouvir e tentar ajudar a resolver os problemas do município de Nossa Senhora do Socorro. “Nossa cidade está entre as 10 mais violentas do País e nós viemos solicitar ao secretário por uma maior cobertura policial e por uma delegacia plantonista no Complexo João Alves Filho”. Também participaram os vereadores Aldon Oliveira, Thays Moreira e Róbson Santos, além do secretário de governo e da Assistência Social, Renato Nogueira e Maria do Carmo Paiva da Silva, respectivamente.

Foto: Joel Luiz

Por Habacuque Villacorte