Luciano Pimentel parabeniza criação da galeria de nordestinos

O deputado Luciano Pimentel (Sem Partido) utilizou o pequeno expediente nesta terça-feira, 24, para parabenizar o Hotel Vidam por um trabalho realizado valorizando a cultura nordestina. A empresa inaugurou uma galeria que homenageia personalidades do Nordeste brasileiro.

Entre as fotos do espaço estão o ex-governador João Alves filho, o nadador Zé Peixe e o artista plástico Silvio Romero. Os sergipanos dividem o local com artistas renomados como Jorge Amado, Ariano Suassuna e Chico Anysio.

“Eu quero parabenizar o Grupo Vidam pela iniciativa e dizer da felicidade de ter entre tantos nomes da cultura nordestina, tantos nomes importantes da nossa região, nós estarmos lá nessa galeria com três nomes sergipanos”, falou.

Além de Luciano Pimentel, estiveram na inauguração o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, e a deputada Diná Almeida. As declarações ocorreram durante a sessão plenária da Alese.

Foto: Jadilson Simões

Por Wênia Bandeira