 Marinha do Brasil  abre concurso para 20 vagas para nível médio técnico

Estarão abertas, entre os dias 24/08 e 26/09/21, as inscrições para o Concurso Público de Admissão ao Quadro Técnico de Praças do Corpo de Praças da Armada em 2021 (CP-QTPA/2021).

São 20 vagas e o candidato, além de outros requisitos, deve ser brasileiro nato ou naturalizado do sexo masculino, ter concluído ou estar em fase de conclusão do curso técnico de nível médio relativo à Área Técnica a que concorre, ter 18 anos completos e menos de 25 anos de idade no dia 01/01/22.

Todas as informações necessárias relativas ao concurso estão no edital publicado no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 70,00.

O candidato fará uma única prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais para cada Área Técnica e Redação. Os classificados participarão ainda de etapas, com caráter eliminatório, como inspeção de saúde e teste de aptidão física.

Ao serem aprovados em todas as fases do concurso, os candidatos serão chamados para o período de adaptação no Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), no Rio de Janeiro, também eliminatório.

Nesse período, os jovens recebem alimentação, alojamento, uniformes, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa, bem como remuneração na forma de bolsa-auxílio, inicialmente de R$1.414,82.

SERVIÇO:

