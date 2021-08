Nanicos com a corda no pescoço

Por Adiberto de Souza *

Os chamados partidos nanicos podem estar com os dias contados. Em 2018 eles já perderam o fundo partidário e o tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão por não alcançarem a cláusula de barreira. Agora, correm o risco de serem riscados do mapa se o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vetar a proposta das federações partidárias aprovada pela Câmara Federal. Ela permite que, a partir da formação da federação, as siglas pequenas atuem como uma só agremiação, inclusive nos quesitos arrecadação e aplicação de recursos, propaganda eleitoral, contagem de votos, obtenção de cadeiras e cumprimento das cláusulas de desempenho. Mas é quase certo que Bolsonaro vetará o projeto por entender que ele beneficia os partidos de esquerda, particularmente o PCdoB. Caso isso ocorra, além da legenda comunista, podem sumir de vez Rede, Patriota, PHS (deixou de existir em 2019), DC, PCdoB, PCB, PCO, PMB, PMN, PPL (incorporado pelo PCdoB), PRP (incorporado pelo Patriota), PRTB, PSTU e PTC. Misericórdia!

Perdeu outra

Derrotado na disputa pela Prefeitura de Canindé do São Francisco, o engenheiro Kaká Andrade (PSD) acaba de perder mais uma batalha. A Justiça Eleitoral considerou improcedente a denúncia de compra de votos feita por ele contra o prefeito Weldo Mariano de Souza (PT). Na sentença, o magistrado Paulo Roberto Fonseca Barbosa disse não ter encontrado nenhum ato ilícito cometido pelo prefeito canindeense. Como se trata de uma decisão em 1ª instância, é provável que Kaká Andrade recorra contra ela. Aguardemos, portanto!

Posse festiva

Foi por demais concorrida a posse do secretário da Agricultura, Zeca da Silva (PSC). Indicado para o cargo pelo ex-deputado federal André Moura (PSC), o novo auxiliar do governador Belivaldo Chagas (PSD) substituiu o engenheiro agrônomo André Bonfim, que virou secretário por indicação do presidente do PT, deputado federal João Daniel. Entre as tantas pessoas que se aglomeraram no Palácio para prestigiar a posse de Zeca, estava o ex-governador Albano Franco (PSDB). Marminino!

Não vingou

Caiu por terra a denúncia feita pelos senadores Alessandro Vieira (Cidadania) e Fabiano Contarato (SD) contra o procurador-geral da República, Augusto Aras. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, arquivou a acusação contra o PGR por entender que ela “carece de elementos indiciários mínimos, restando patente a ausência de justa causa para a instauração da investigação”. Home vôte!

Terra arrasada

E quem anda muito preocupado com o futuro do Brasil é o deputado federal João Daniel (PT). Segundo ele, o governo Bolsonaro está destruindo a Nação ao privatizar empresas estatais, aeroportos, portos, etcétera e tal. “Nenhum país garantirá programas para a educação, saúde, previdência e assistência social se não tiver uma economia forte”, discursou. Santo Cristo!

Volta ao batente

Após 100 dias afastado, o prefeito César Resende (PDT), 53 anos, reassume no próximo dia 1º, o cargo que vem sendo exercido pelo vice Magno Viana Monteiro (Republicanos). Infectado pela covid-19, o pedetista ficou 73 dias internado num hospital de Aracaju, tendo passado um período intubado na UTI. Visando evitar aglomeração e, por consequência, a disseminação da covid-19, a solenidade de transmissão do cargo será simples e restrita a pouquíssimas pessoas. Certíssimo!

Não botam fé

Somente duas em cada 10 vítimas de crimes e ofensas, como agressões, discriminação e furtos, procuraram a Polícia para registrar a ocorrência. Pesquisa do Ministério da Justiça revela que aproximadamente 80% dos entrevistados confiam pouco ou não confiam nas Polícias Militar e Civil. Segundo o estudo, os casos em que as vítimas procuram menos a Polícia são discriminação (2,1%), ofensa sexual (7,5%), fraudes (11,6%) e agressões (17,2%). Virgem Santa!

Pagador de promessa

E quem deu com os costados em Salvador foi o prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa (PL). O objetivo da viagem foi visitar a Igreja do Senhor do Bonfim “para agradecer pela graça da recuperação da minha saúde”. Em maio passado, o gestor itabaianense contraiu covid-19 e ficou internado 10 dias num hospital de Aracaju, tendo inclusive sido intubado. Curado, Adailton foi à Bahia pagar a promessa feita para o Senhor do Bonfim. Amém!

Fim de carreira

Licenciada do parlamento por quatro meses, a senadora Maria do Carmo Alves (DEM) se diz agradecida à Deus, à família e ao povo de Sergipe por terem lhe ajudado a construir a sua caminhada. Ao completar 80 anos bem vividos, a demista voltou a insinuar que não pretende disputar um quarto mandato de senadora: “O que mais posso desejar? Só agradeço por tudo o que Deus me permitiu até aqui. E grata permanecerei até o fim dos meus dias”. Então, tá!

Dia de posse

O professor Manoel Humberto Gonzaga Lima toma posse, hoje, na coordenação do Fórum Nacional de Educação. Natural de Neópolis, o educador preside a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, sendo o primeiro sergipano a coordenar o FNE, colegiado que discute as diretrizes da educação no Brasil. Manoel Humberto Gonzaga disse que “a palavra diálogo será uma constante em minha prática diária enquanto estiver a frente do Fórum”. Supimpa!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 6 de março de 1897.

* É editor do Portal Destaquenotícias