O estado de Sergipe é o segundo do Nordeste e quinto do país em ranking de transparência sobre a Covid-19

O Estado é classificado como ‘Alto’ no nível de transparência das informações, com 88 de pontuação

Sergipe segue avançando como ‘Alto’ no nível de transparência com os recursos públicos utilizados no enfrentamento ao novo coronavírus. É o que aponta o ranking do Índice de transparência da Covid-19, divulgado pela ONG Open Knowledge Brasil no último dia 19. Na pesquisa, Sergipe é o 2º no Nordeste e o 5º estado mais transparente do Brasil.

A organização, que avalia o conteúdo, a granularidade e o formato das informações divulgadas da doença, classifica de 0 a 100 pontos os estados brasileiros, e Sergipe aparece com 88 pontos, oito pontos a mais que a última avaliação, divulgada no dia 17 de junho.

O Índice de Transparência da Covid-19 3.0 faz coleta de dados mensais. Os níveis de transparências são descritos por Alto, Bom, Média, Baixo e Opaco. Em maio de 2020, o Estado ocupava a 12ª classificação do ranking nacional. Na avaliação divulgada no dia 8 de setembro de 2020, pela ONG Open Knowledge Brasil, o estado já era o sexto do país.

“A transparência sempre foi prioridade em qualquer momento da nossa gestão, e no momento da pandemia, nós tivemos que aprimorar ainda mais as nossas ferramentas. Esses dados só demonstram a seriedade e a responsabilidade da gestão, no intuito de garantir o maior acesso à informação para que a população e os órgãos de controle possam acompanhar o direcionamento dos recursos, que vêm sendo empreendidos desde o início do enfrentamento ao coronavírus, pontuou o governador Belivaldo Chagas.

Todas as ações do governo são divulgadas e atualizadas diariamente no site oficial de notícias e no http://sergipecontraocoronavirus.net.br, assim como nas redes sociais do governo de Sergipe, Facebook e Instagram. Com o detalhamento das informações, os sergipanos podem acompanhar o número de notificações, de casos confirmados, pacientes curados e de óbitos. Também é possível checar a situação por municípios, além de faixa etária, sexo e comorbidades. O número de pessoas imunizadas no estado também é disponibilizado.