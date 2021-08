Operação Equilíbrio: polícia cumpre mandados de prisão em Lagarto, Pedrinhas, Riachão e Boquim

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar cumpre nesta terça-feira (24) mandados judiciais para desarticular um grupo criminoso envolvido com o tráfico de drogas na região Centro-Sul do estado. A Operação Equilíbrio é concentrada nas cidades de Lagarto, Pedrinhas, Riachão do Dantas e Boquim. As investigações estão sendo conduzidas pelo setor de entorpecentes da Delegacia Regional de Lagarto.

Durante a Operação Equilíbrio, foram cumpridos três mandados de prisão até o momento. Dois deles na cidade de Riachão do Dantas e um em Boquim. Todos eram investigados como suspeitos de integrar uma organização criminosa responsável pela distribuição e comércio de drogas na região.

Segundo o delegado Alisson Lial, as investigações foram iniciadas através de um inquérito policial na cidade de Riachão do Dantas e avançou, posteriormente, para outras cidades. As investigações serão mantidas a fim de identificar outras pessoas envolvidas com a associação criminosa.

A operação conta com diversas unidades da Polícia Civil e Polícia Militar do interior do estado e o Grupamento Tático Aéreo da Secretaria da Segurança Pública (GTA/SSP).

Nome da Operação: A Operação Equilíbrio se refere ao símbolo do Yin Yang, um princípio da filosofia chinesa, onde yin e yang são duas energias opostas, representando o bem e o mal. Três dos investigados possuem este símbolo tatuado em seus corpos. Yin significa escuridão sendo representado pelo lado pintado de preto, e yang é a claridade.

Fonte e foto SSP