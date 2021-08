Overdrives anuncia selecionadas para a 5º turma de aceleração

Cada startup irá contar com um apoio financeiro de aproximadamente R$ 120 mil

O Centro de Inovação da UNINASSAU – Overdrives divulgou as quatro startups que irão participar da 5º turma do seu programa de aceleração. As vencedoras da seleção foram: Fluxo, iFeira, Lumi e Rutt. Cada selecionada receberá um incentivo de, aproximadamente, R$ 120 mil.

Foram mais de 100 startups inscritas, representando 15 estados brasileiros e mais de seis segmentos de mercado. Além do apoio financeiro e tecnológico, as quatro startups selecionadas irão contar com uma equipe de mentoria para auxiliar nas decisões que serão tomadas durante o ciclo de aceleração.

O diretor-executivo de Inovação e Serviços do grupo Ser Educacional, mantenedor da Overdrives, Joaldo Diniz, ressaltou a importância do programa de aceleração. “O programa de aceleração é destinado para todas as áreas de negócios e vem para dar um suporte financeiro para essas startups. Além de promover mentorias com profissionais de destaque em diversas áreas e criar conexões e networks que serão fundamentais para o desenvolvimento das empresas”, afirma.

O diretor da Overdrives, Luiz Gomes, destacou um dos principais objetivos da aceleração. “Queremos ajudar as startups a alcançar resultados de alto impacto numa jornada imersiva, apoiada por métodos ágeis de trabalho. Além disso, desta vez, o processo será 100% remoto, o que deve acelerar diversas etapas de desenvolvimento dos negócios”, ressalta.

Conheça um pouco sobre as vencedoras:

Fluxo: A Fluxo é uma plataforma que gerencia a experiência dos colaboradores e clientes de empresas, de maneira simples e intuitiva. Uma ferramenta desenvolvida para gestores que se preocupam tanto com resultados quanto com o bem-estar da equipe.

iFeira: Canal de vendas on-line com delivery de experiência para o varejo de vizinhança, atendendo empresas de pequeno e médio porte no B2C E B2B, personalizando o delivery e movimentando assim várias regiões da cidade.

Lumi: Plataforma de ensino on-line que personaliza a trilha de aprendizagem de cada aluno baseado na análise de suas respostas e engajamento

Rutt: Trata-se de um aplicativo que conecta passageiros com motoristas de van e carros de linha. Todos oferecendo um serviço porta-a-porta sem precisar que o passageiro vá a uma rodoviária para reservar e viajar. Todo esse processo é 100% on-line, trazendo mais comodidade ao cliente.

Fonte e foto assessoria