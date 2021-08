PC dá continuidade à operação equilíbrio e flagra empresário com arma de fogo

Policiais civis das 1ª e 2ª Divisões da Delegacia Regional de Lagarto, no início da tarde desta terça-feira, 24, deram continuidade às ações referentes à Operação Equilíbrio, deflagrada na manhã de hoje, no Centro-Sul Sergipano. Durante a diligência, as equipes policiais apreenderam uma outra arma de fogo, que estava com um empresário lagartense, preso em flagrante.

A Operação Equilíbrio, elaborada em conjunto pelas Polícias Civil e Militar, teve o intuito de desarticular um grupo criminoso com envolvimento no tráfico de drogas na região do Centro-Sul do estado. As atividades de hoje foram concentradas nas cidades de Lagarto, Pedrinhas, Riachão do Dantas e Boquim e são resultados de investigações conduzidas pelo setor de entorpecentes da Delegacia Regional de Lagarto.

Até o momento, a ação resultou no cumprimento de três mandados de prisão, sendo dois na cidade de Riachão do Dantas e um no município de Boquim. Todos os alvos são suspeitos de integrar uma organização criminosa responsável pela distribuição e comércio de drogas na região. A Operação também teve como resultado a apreensão de drogas e armas de fogo.

Segundo informações passadas pelos delegados Allison Lial e Matheus Cardillo, outras diligências seguem em curso, objetivando o combate aos crimes disciplinados na Lei de Drogas e no Estatuto do Desarmamento.

A Polícia Civil de Lagarto orienta que informações sobre tráfico de drogas e outros delitos no Centro-Sul sejam, sigilosamente, encaminhadas às autoridades policiais, através da ferramenta Disque-Denúncia, no telefone 181.

Fonte PC