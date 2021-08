PM entrega 7 novas viaturas para reforçar o patrulhamento da Grande Aracaju

Na tarde dessa segunda-feira (23), o comandante-geral da Polícia Militar de Sergipe, coronel Marcony Cabral, realizou a entrega de sete novas viaturas ao Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp), para reforçar o patrulhamento da Grande Aracaju. Os veículos do tipo caminhonete com tração nas quatro rodas foram repassados a integrantes do BPRp nas dependências da Diretoria de Motomecanização (DMM), na capital.

A entrega de veículos para o Batalhão de Radiopatrulha faz parte do processo de renovação da frota, refletindo os esforços da gestão da Corporação em proporcionar melhores condições de trabalho para a tropa, além de representar uma economia de recursos públicos por meio de negociação de contratos de locação mais econômicos e mais vantajosos.

Nesse sentido, os policiais militares do BPRp foram beneficiados com viaturas mais confortáveis e adaptadas para enfrentar terrenos de difícil acesso, fatores importantes para garantir uma prevenção criminal ainda mais eficiente por meio do policiamento ostensivo motorizado na região da Grande Aracaju. O atual processo de renovação da frota prevê, ao todo, a entrega de 78 novas viaturas para diversas unidades da PMSE.

Cinco viaturas novas ao 11° Batalhão

O coronel Marcony Cabral, efetuou a entrega de cinco viaturas novas ao 11º Batalhão (11º BPM), sediado em Tobias Barreto. Os veículos com tração nas quatro rodas foram repassados ao comando do 11º BPM na última sexta-feira (20), durante solenidade comemorativa aos cinco anos de fundação da unidade militar.

As novas viaturas já estão sendo utilizadas para reforçar o policiamento ostensivo na área de atuação do Batalhão que, além de Tobias Barreto, abrange os municípios de Poço Verde, Itabaianinha, Tomar do Geru e Cristinápolis.

Fonte: Ascom PM/SE