Prefeitura de Itabaiana divulga programação do aniversário da cidade

O município de Itabaiana vive um momento diferente nesta semana. No próximo sábado (28) a cidade completa 133 anos. Um marco histórico e divisor de águas para o início de uma história de um povo forte. Este ano, devido à pandemia, foi elaborado uma programação atípica que com certeza manterá aceso o espírito de celebração do itabaianense.

Desde ontem o município tem sido destaque nas TVs locais, que estão abordando assuntos referentes às riquezas da cidade, como, por exemplo, a Casa de Farinha, o Tremendão, Irmã Dulce, assuntos relacionados ao turismo local, entre outros. No rádio, o prefeito da cidade, Adailton Sousa, concederá uma série de entrevistas em várias emissoras de todo estado.

Blitz no Campo

O evento, que também faz parte da programação do aniversário da cidade, está sendo organizado pela Secretaria Municipal de Agricultura e acontecerá na próxima quinta-feira (26), na praça do Pé do Veado (das 09 às 12h) e na praça da Agrovila (das 14h às 16h). Tem por objetivo é promover ao trabalhador rural ações de prevenção à saúde, sociais, ambientais, crédito rural, regularizações fundiárias, dentre outras.

Inaugurações

Ainda na próxima quinta-feira (26) os itabaianenses serão contemplados, a partir das 18h, com a inauguração de diversas obras:

Praça da São Cristóvão

Construção da praça do Sítio Porto

Reforma e Adaptação do Prédio para instalação do Ambulatório de Atenção Especializada da Rede Materno Infantil, Rua Josué Passos – Bairro Serrano

Confira abaixo a programação do sábado (28/08/2021):

7h – Hasteamento da Bandeira

Local: Porta da Prefeitura

8h – Missa na Matriz

9h – Apresentações Culturais na Praça da Igreja:

Chegança Santa Cruz

Grupo Reisado Ação Social

Capoeira e Maculelê

Grupo de Dança Olga

Banda Afro Reciclados

Feira Luiz Gonzaga (Vicente)

16h – Comenda Sebrão Sobrinho

Local: Câmara de Vereadores

O Festival Itabaianense da Canção (FIC) encerrará as comemorações da cidade. O evento acontecerá a partir das 19h, no estacionamento do Shopping Peixoto e contará com 17 músicas que foram selecionadas das mais de 200 inscritas para o concurso.

O prefeito Adailton Sousa ressaltou que é preciso valorizar os talentos sergipanos e este evento, que acontece em sua primeira edição e reúne artistas de todo estado, tem esse objetivo.

“Esse festival veio para ficar para sempre. Que quando Adailton sair da prefeitura continue esse evento que realça a cultura e o artista sergipano. Iremos promover o FIC com muito orgulho. A gente espera que o povo sergipano assista a live”, disse.

Adailton ainda observou que a programação para os festejos deste ano foi feita com muita restrição respeitando as medidas sanitárias. “A gente espera a compreensão das pessoas já que não vamos ter mais aquela festa com trios elétricos. Quem sabe as coisas aconteçam no próximo ano com mais normalidade e com muito mais participação popular”, disse o prefeito.

Fonte e foto assessoria