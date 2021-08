Prefeitura de Simão Dias realiza obra de pavimentação no Pov. Galho Cortado

Mais obras de pavimentação estão sendo executadas no município de Simão Dias. Desta vez, a prefeitura, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, está pavimentando o povoado Galho Cortado.

As melhorias na comunidade vêm acontecendo desde a semana passada, graças aos recursos oriundos do Governo Federal, através do Ministério do Desenvolvimento Regional.

Desde o início a Gestão Nossa Força, Nossa Gente tem trabalhado, fechado parcerias e impulsionado o avanço e desenvolvimento do município.

ASCOM – Prefeitura Municipal de Simão Dias