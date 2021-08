Radialistas fecham convenção coletiva mantendo direitos conquistados e reajuste de 6%

Com todas as cláusulas incluídas no acordo Coletivo de Trabalho fechado com a classe patronal, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Rádio, Televisão Aberta por Assinatura e Publicidade do Estado de Sergipe (STERTS) não só garantiu os benefícios conquistados durante anos pela categoria como conquistou um reajuste salarial de 6% (seis por cento) na Convenção Coletiva de Trabalho deste ano.

Esse reajuste será pago nas seguintes condições: o reajuste de 6% (seis por cento) será pago em duas parcelas, sendo 3% (três por cento) no salário do mês de agosto, e os outros 3% (três por cento) em janeiro de 2022, sem pagamento de retroativo e cumulatividade, ou seja, será utilizado como salário de referencia o valor de abril de 2021.

Para a direção do STERTS o índice não foi o desejado, uma vez que não repõe o INPC do período, e muito menos recompõe as perdas acumuladas, porem dada a conjuntura a avaliação é positiva, visto que segundo dados do DIEESE “cerca de 64% das negociações coletivas da data-base maio de 2021 tiveram resultados inferiores à inflação medida pelo INPC-IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)”.

Aracaju 24 de agosto de 2021

Diretoria do Sindicato dos Radialistas de Sergipe – STERTS