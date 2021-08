Repescagem garante organização e avanço da vacinação em Aracaju

O progresso da vacinação contra a covid-19 em Aracaju trouxe muitas alegrias, mas também apresentou novos desafios para a Prefeitura de Aracaju. A fim de continuar avançando com organização, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) planejou uma nova repescagem para garantir a imunização de todas pessoas que, por algum motivo, não se vacinaram no período estipulado para a idade ou grupo prioritário.

Após concluir o calendário de imunização 18+, a SMS inicia nesta terça-feira, 24, a repescagem geral para toda as pessoas com mais de 18 anos de idade. Com o novo calendário, a população adulta pode se dirigir a um dos cinco pontos fixos, das 8h às 16h: Shopping Riomar (Coroa do Meio); Aracaju Parque e Shopping (Bairro Industrial); Estação Cidadania (Bugio); Universidade Tiradentes (Farolândia); e Uninassau (avenida Augusto Franco). É obrigatório apresentar um documento de identificação com foto e comprovante de residência de Aracaju, em nome da pessoa ou dos pais, com validade dos últimos seis meses.

Os cidadãos também poderão se dirigir ao drive-thru do Parque da Sementeira, das 8h às 19h, e ao posto itinerante do 28º Batalhão de Caçadores, das 8h às 16h. Para esses locais, continua sendo necessário se cadastrar no portal “VacinAju” e aguardar liberação do código autorizativo.

A secretária da Saúde, Waneska Barboza, explica que foi necessário adotar essa medida porque nas faixas etárias iniciais houve um número de vacinados maior do que o estimado, em grande parte decorrente da vinda de pessoas do interior. “Por esse motivo, passamos a solicitar o comprovante de residência de Aracaju e organizamos o esquema de repescagem”, detalha.

“Estamos trabalhando de domingo a domingo para atingir a meta de imunização, porque temos a variante Delta, que está circulando no Brasil e é muito mais contagiosa. Então precisamos garantir que a maior parte das pessoas tome, pelo menos, a primeira dose antes que essa nova mutação comece a circular em Aracaju”, salienta a secretária.

Foto André Moreira