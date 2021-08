Ribeirópolis adere ao programa ‘Caminhos do Interior Sergipano’

O município de Ribeirópolis aderiu ao projeto de turismo ‘Caminhos do Interior Sergipano’, sob o comando da turismóloga Ellen Carvalho. O termo de adesão foi assinado pelo prefeito Rogério Sobral com a presença e apoio da primeira dama e chefe de gabinete, Anair Santiago.

“Será de grande importância incluir Ribeirópolis na Rota do Turismo Sergipano. Estamos em um período onde a nossa economia se encontra paralisada, então estou buscando em vários seguimentos oportunidades para aumentar o movimento no nosso comércio. Com a visibilidade do turismo, quem sabe novas empresas tenham o interesse de virem para a nossa cidade? Estou muito feliz com a parceria”, comemora.

O projeto foi lançado em maio deste ano pela Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais de Turismo (ABBTur) de Sergipe e Carvalho Consultorias após o sucesso do projeto-piloto foi realizado em Itabaiana “Caminhos da Serra” que foi aprovado pela população, autoridades e empresários, levando turistas para a cidade.

“Temos a proposta de inserir o município para fazer parte do mapa do turismo brasileiro. Está sendo um desafio enorme, já que vamos começar do zero. O município nunca teve projeto de turismo mas vamos juntos construir juntos este caminho. Vamos comemorar juntos com cada passo dado para almejar nossos objetivos, mas sem sombra de dúvidas o turismo pode e deverá mudar o município”, orgulha, Ellen Carvalho que vai começar o trabalho com as visitas técnicas para fazer um diagnóstico para identificar o que o município possui, o que pode melhorar e o que tem que fazer para começar a planejar o turismo no município.

O Projeto “Caminhos do Interior Sergipano” cria estratégias e facilita que os municípios desenvolvam a atividade de forma sustentável mantendo sua cultura e tradição, além de mostrar o que cada um tem de melhor.