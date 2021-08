Seminário vai discutir estratégias para o ambiente pós-pandemia

Evento será realizado de forma online nos dias 25 e 26 de agosto

O Sebrae promove nesta quarta e quinta-feira, 25 e 26 de agosto, a partir das 19h, o Seminário Inovação na Rede. O evento busca estimular o debate e orientar os empreendedores sobre como o uso das novas tecnologias e o processo de digitalização dos negócios podem ajudá-los a superar os desafios e aproveitar as oportunidades do cenário pós-pandemia

O seminário, que será realizado de forma online, é gratuito e direcionado a microempreendedores individuais, donos de microempresas e empresas de pequeno porte, mas também é aberto àqueles que ainda não têm um negócio formalizado. As inscrições podem ser feitas no site lojavirtual.se.sebrae.com.br.

As atividades reunirão especialistas para discutir como a tecnologia pode ser uma aliada das empresas, divulgando ferramentas que ajudem os empreendedores a se destacar no ambiente digital, além da apresentação de cases de sucesso e as soluções disponibilizadas pelo Sebrae para esse público.

A programação do dia 25 terá início com a aula online ‘Inovação em tempos de pandemia’, ministrada por Edson Mackeenzy, diretor de Investimentos para América Latina da TheVentury Center, além de mentor, investidor e um dos mais influentes empreendedores de startups do Brasil.

Em seguida é a vez de Luana Trindade, consultora em marketing digital e fundadora do projeto ‘Empreendedoras do Vale, uma comunidade de empreendedorismo feminino no Vale do São Francisco que busca capacitar e inspirar mulheres a crescerem profissionalmente e desenvolverem os seus negócios, comandar uma oficina de desenvolvimento de conteúdo para Instagram.

As atividades do primeiro dia serão concluídas com o Painel ‘Ecossistema de Inovação Sergipe’, que contará com as participações de Roger Barros, coordenador do Movimento Inova + Sergipe, Arthur Barbosa , CEO da Paggcerto, primeira empresa de Sergipe a receber um investimento de Venture Capital (um tipo de fundos e estágio de investimento financeiro voltados para empresas e startups com pouco tempo de mercado, mas muito potencial de crescimento pelo serviço ou produto inovador), e Danisson Luz, gestor do Ecossistema de Inovação do Sebrae em Alagoas.

Segundo dia

Na quinta-feira, dia 26, também ás 19h, a programação será aberta por Thiago Cardoso, co-fundador e diretor executivo do Nguzu Project, uma iniciativa que atua em Portugal desde 2013 com foco em melhorar a experiência da mobilidade académica nos países lusófonos, com uma apresentação do Programa de Intercâmbio de Startups Brasil X Portugal.

Às 20h será a vez de Marcolino Joe, criador do tr3s.minutos, diretor da Café com Guaraná Filmes e criativo da Marcolino Joe Filmes e Treinamento ministrar uma oficina de desenvolvimento de vídeos pelo celular.

O seminário será encerrado com o painel ‘Retomada Pós Pandemia’, abordando as estratégias utilizadas pelos clubes de futebol do Nordeste no ambiente digital para se relacionar com os torcedores durante a pandemia e as ações que estão sendo adotadas para o processo de retomada do público aos estádios. O debate contará com as participações de Marcelo Cunha, presidente do Fortaleza. Mais informações sobre o Seminário Inovação na Rede também podem ser obtidas pelo telefone (79)2106-7710.

