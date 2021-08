Setor aéreo registra crescimento no estado de Sergipe

Mês de julho apresentou aumento de 19% em relação ao mês anterior

De acordo com dados divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), Sergipe apresentou a movimentação de 69.459 passageiros em julho de 2021 no Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria.

Os números representam um demonstrativo de uma tendência de aquecimento nas atividades turísticas no Estado.

Em agosto estão sendo ofertados 80.422 assentos, com estimativa de 75% de ocupação.

Os dados indicam também uma recuperação da demanda aérea, com índices satisfatórios na ocupação de assentos. Para o secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, os números garantem a viabilidade das operações desenvolvidas pelas companhias aéreas em Aracaju, garantido a manutenção das linhas aéreas e servido de alicerce para o aumento do número de voos. “Precisamos aumentar a base de passageiros para que possa haver diminuição nas tarifas que ainda estão em patamares acima do desejável”, disse Sales Neto.

Sobre isso, o secretário Sales Neto afirma que o governador Belivaldo Chagas está empenhado em renovar os incentivos de ICMS para o querosene da aviação. “Vamos renovar esse convênio com as aéreas e estamos discutindo block chartes e fretamentos para Sergipe que irão oferecer pacotes com passagens e hospedagens a preços bem acessíveis a partir de setembro e para a alta temporada”, garantiu Sales.

A taxa de ocupação dos voos no mês de julho de 2021 registrou as seguintes porcentagens:

Gol:

Aracaju-Guarulhos 93%

Guarulhos- Aracaju 92%

Aracaju – Rio de Janeiro 89%

Rio de Janeiro- Aracaju 81%

Latam:

Aracaju – Guarulhos 89%

Guarulhos – Aracaju 86%

Aracaju – Brasília-DF 79%

Brasília-DF- Aracaju 78%

Azul:

Aracaju – Campinas 90%

Belo Horizonte – Aracaju 87%

Campinas – Aracaju 86%

Aracaju- Recife 85%

Recife- Aracaju 84%

Aracaju – Belo Horizonte 79%

Foto: Arthuro Paganini/Supec

Por Edicarlos Queiroz