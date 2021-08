Tribunal de Justiça realizará Quinta Juriscultural no Memorial do Poder Judiciário

Os deputados estaduais poderão participar, na próxima quinta-feira, 26, a partir das 17h, do Projeto Quinta Juriscultural, intitulado ‘Xocó ontem e hoje: saberes ancestrais e de resistência’. A iniciativa é do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJ/SE) e acontecerá no Memorial do Poder Judiciário. Segundo informações do órgão, o evento que será de forma presencial, respeitará aos protocolos sanitários, e contará também com transmissão ao vivo pelo Instagram oficial do Poder Judiciário (@tjseoficial) e o do Memorial do Poder Judiciário (@mpjse).

Nesta 2ª edição, os interessados poderão conferir de exposição de cerâmica xocó produzida pelas artesãs da Ilha de São Pedro; esculturas dos artistas Zé do Chalé e Zacarias; Objetos etnográficos do povo Xocó de Sergipe; fotografias de Nailson Mooura e Raphael Faria; exibição de vídeo sobre o cotidiano do povo Xocó com trilha musical de Neu Fontes e poesia de Anísio Apolônio Lima Xokó; lançamento do livro O Espadachim do Sertão de Suênio Walttemberg, além de uma palestra com a dra Michele Amorim Becker com o tema ‘Breve história de lutas socioambientais do povo Xokó de Sergipe.

O Projeto ‘Quinta Juriscultural’, acontece sempre às últimas quintas-feiras de cada mês, no Memorial do Poder Judiciário, e tem como objetivo principal valorizar e levar ao público todas as expressões artísticas e culturais do Estado de Sergipe, nas suas mais variadas formas, tais como música, artes plásticas, literatura, dança, fotografia, artesanato, folclore e tantas outras.

Com informações do TJ/SE

Por Kelly Monique Oliveira