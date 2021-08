Veja lista provisória dos classificados do Programa 2º Tempo

A Prefeitura de Aracaju divulgou nesta terça-feira, 24, a lista de aprovados para a próxima etapa do Processo Seletivo (PSS) que tem como objetivo a contratação de profissionais da Educação Física, que deverão atuar no “Programa Segundo Tempo”, no âmbito da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte – Sejesp. Um total de 49 candidatos foram selecionados na primeira fase. Destes, 17 também concorrem às vagas de níveis superior e médio destinadas aos candidatos afrodescendentes.

De acordo com o Edital de Abertura do PSS, estão sendo ofertadas quatro vagas para a ampla concorrência e uma vaga para candidatos afrodescendentes em cada função. Por sua vez, o Edital de publicação do resultado provisório informa os nomes dos 49 candidatos que atingiram a pontuação necessária para a função de Professor de Educação Física e 17 para o cargo de Monitor, além dos 17 que se autodeclararam negros ao se inscreverem no certame.

O candidato que não teve seu nome listado no resultado provisório do PSS poderá solicitar vista do processo, por meio da plataforma AjuInteligente, de 25 a 26 deste mês. Do mesmo modo, no dia 27, o candidato poderá interpor recurso, também pelo AjuInteligente e utilizando o mesmo protocolo gerado no ato de envio de documentos e títulos, seguindo o modelo que consta no Anexo IV do Edital de Abertura.

Cronograma

De acordo com o cronograma do Processo Seletivo, o resultado do recurso será publicado no dia 31 de agosto, juntamente com a convocação dos candidatos autodeclarados negros para o procedimento de heteroidentificação. Já o resultado final do certame está previsto para o dia 14 de setembro.

Segundo Tempo

O Processo Seletivo Simplificado da Sejesp, para o Programa Segundo Tempo, é uma realização da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), em concomitância com a Secretaria da Juventude e do Esporte. O projeto é fruto de convênio firmado entre o Executivo Municipal com o Ministério da Cidadania.

Para ter acesso ao resultado provisório clique aqui.