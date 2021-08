“Antes de idealizar a ‘Cidade do Futuro’, resolva os problemas atuais”, diz vereadora

A crítica feita pela verdade Emília Corrêa (Patriota), refere-se aos constantes empréstimos milionários feitos pela gestão, com a justificativa de executar obras. O problema, segundo a oposicionista, não são das obras, em si, mas se os benefícios que elas oferecem aos aracajuanos(as) estão à altura dos recursos investidos.

“Na obra de revitalização viária e urbanística do corredor da Hermes Fontes, foram usados pouco mais R$20 milhões em recursos. Abrigos caríssimos.

Zero acessibilidade. Esses pontos não são analisados antes de executar serviços de tamanha grandiosidade? Ou só estão visando o dinheiro?, questionou Emília.

A vereadora, inclusive, que esteve fazendo uma fiscalização no local recentemente a convite de um morador cadeirante, sentiu na pele, os desafios.

“É um constrangimento sem tamanho para essas pessoas que precisam se arriscar, diariamente, para manter poder manter seu direito de ir e vir. Ninguém me disse. Eu vi com meus próprios olhos. Agora, aprovamos na Casa, mais US$84 milhões em empréstimos para obras da ‘Cidade do Futuro’, ironia ou não, é utilizar esse nome vislumbrando uma capital muito à frente, quando, na verdade, problemas simples e velhos, persistem há anos sem solução”, afirmou.

Foto: César Oliveira

Por Andrea Lima