Absenteísmo: apenas 60% das pessoas de 38 a 45 anos se vacinaram

Nesta terça-feira, 24, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), iniciou a repescagem geral para todas as pessoas com mais de 18 anos de idade, para garantir a imunização de todas pessoas que, por algum motivo, não se vacinaram no período estipulado para a idade ou grupo prioritário. Até o momento, foram imunizados 416.874 aracajuanos.

De acordo com a secretária da Saúde, Waneska Barboza, o absenteísmo para a aplicação da primeira dose da vacina contra a covid foi percebido mais em algumas faixas etárias, como na de 38 a 45 anos. Neste público, a vacinação foi de apenas de 60%.

“Até hoje, a campanha de imunização contra covid-19 só vacinou 52% da população de 38 anos; 62% [39 anos]; 56,43% [40 anos]; 66.64% [41 anos]; 61,14% [43 anos]; 64,43% [44 anos] e 53,91% [45 anos]. Por isso, estamos trabalhando de domingo a domingo para aumentar essas porcentagens e atingirmos a meta de imunização. Temos a variante delta, que está circulando no Brasil e é muito mais contagiosa. Então, precisamos garantir que a maior parte das pessoas tome, pelo menos, a primeira dose antes que essa nova mutação comece a circular em Aracaju”, explica.

Idades com maior cobertura

As idades com maior cobertura vacinal em Aracaju foram: 49 anos (125,66%); 35 (115%); 30 (112%); 28 (112,86%) e 23 (110,5%). Já as que tiveram menor cobertura foram 50 anos (49,36%); 38 (51%); 45 (53,76%); 51 (54,77%) e 54 (55,05%).

Para a secretária, os jovens deram exemplo de adesão. Entre as idades de 18 a 21 anos, foram imunizados 25 mil pessoas, das 27.500 esperadas. “A gente faz acompanhamento por faixa etária e percebe-se maior absenteísmo nas idades entre 40 e 49 anos. Uma parte estava trabalhando, mas também é verificado escolha de vacina. É importante destacar que todos os imunizantes são eficazes”, enfatiza Waneska Barboza.

Repescagem

A programação da repescagem geral foi iniciada nesta terça-feira, 24, e seguirá até a próxima sexta-feira, dia 27. Para receber a primeira dose, o público que se enquadra nesta etapa poderá se dirigir a cinco pontos fixos ou aos dois drive-thrus (Parque da Sementeira e 28º Batalhão de Caçadores). A Sementeira funcionará em horário estendido (até às 19h). Os demais locais se manterão até as 16h.

Os cidadãos com mais de 18 anos que não receberam a vacina durante as fases para suas faixas etárias poderão se dirigir a um dos cinco pontos fixos, das 8h às 16h. São eles: Shopping Riomar (Coroa do Meio); Aracaju Parque e Shopping (Bairro Industrial); Estação Cidadania (Bugio); Universidade Tiradentes (Farolândia); e Uninassau (avenida Augusto Franco). É obrigatório apresentar um documento de identificação com foto e comprovante de residência de Aracaju, em nome da pessoa ou dos pais, com validade dos últimos seis meses.

Foto SMS