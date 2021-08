Acusados pela morte do empresário Adriano Teles são condenados em julgamento em Tobias Barreto

Três homens foram condenados por homicídio duplamente qualificado contra um empresário, em março de 2016, na cidade de Tobias Barreto.

O Conselho de Sentença do julgamento dos réus acusados pela morte do empresário Adriano Teles, decidiu no final da madrugada desta quarta-feira (25) pela condenação dos três acusados, após julgamento ocorrido na 1ª Vara Criminal da Comarca de Tobias Barreto.

Ao final do julgamento, a tese da acusação de que os três foram responsáveis pela morte de Adriano Teles ocorrida em 2016, foi aceito e culminou na condenação de Douglas Amado e Rafael de Aguiar, condenado a 19 anos e 3 meses de reclusão e Ranfley do Nascimento, apontando como autor dos disparos que vitimou Adriano, a 21 anos e 3 meses de prisão.

Os três deverão cumprir a pena em regime fechado e não poderão recorrer da sentença em liberdade.

Relembre – Adriano Teles foi morto no dia 20 de março de 2016 em um estabelecimento no largo do Cruzeiro, no município de Tobias Barreto. Adriano estava no local quando dois homens chegaram numa motocicleta e disparam várias vezes contra ele.