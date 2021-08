Agosto Azul Vermelho destaca importância do cuidado com a saúde vascular

O objetivo da ação é informar a população sobre os cuidados com a saúde vascular e incentivar a prevenção e o tratamento

Os cuidados com a saúde vascular são fundamentais, sobretudo das pernas, e são de extrema importância para a saúde do organismo como um todo. Pensando nisso, a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular realiza a campanha Agosto Azul Vermelho. O objetivo da ação é informar a população sobre os cuidados com a saúde vascular e incentivar a prevenção e o tratamento, como explica o angiologista do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), Wilson Leão.

“São várias as doenças vasculares e a que mais chama a atenção são as varizes, a trombose venosa, o aneurisma de aorta e a estenose de artérias carótidas. As mais prevalentes no nosso dia a dia são as varizes e as tromboses”, ressaltou o angiologista.

De acordo com ele, a trombose venosa ocorre quando o sangue coagula dentro de uma veia, ou seja, ele se torna sólido podendo causar uma obstrução total ou parcial da mesma e isso pode acontecer em qualquer veia do corpo e a localização mais comum são das veias dos membros inferiores. “A trombose quando acontece pode levar a algumas consequências e a mais importante delas é a embolia pulmonar, que é quando o coágulo que está numa veia da perna se solta e vai navegando pela circulação até parar no pulmão, obstruindo a circulação do pulmão e causando a embolia pulmonar”, explicou Wilson Leão.

Causas, sintomas e prevenção

Existem várias causas para a trombose, às vezes não é uma somente podem haver duas associadas ou mais, dentre as principais causas são as varizes calibrosas, o câncer, o uso de anticoncepcional, a quimioterapia, determinadas cirurgias longas, as viagens aéreas prolongadas com 6 ou 8 horas de vôos, elas também aumentam a chance de ter trombose.

Os sintomas mais comuns são: dor e edema no membro acometido, um escurecimento da extremidade, no caso do membro inferior do pé, normalmente acomete um membro, é raro acometer nos dois membros, no entanto, pode acontecer de ter trombose sem nenhum sintoma, essa variação depende muito da quantidade de veias que foram acometidas.

O angiologista Wilson Leão, explica como evitar a trombose. “A primeira é a hidratação. É necessário que bebamos mais de dois litros de água por dia, atividade física também é importante porque você vai ativar a circulação a medida que você vai estimular a panturrilha que é considerado o segundo coração, faça alongamentos, tente caminhar um pouco. Se na sua família os parentes próximos de primeiro e segundo grau possuem história de trombose venosa, faça avaliação com um angiologista ou cirurgião vascular para avaliar o seu risco também”, disse.

Varizes

As varizes são veias que se tornaram doente, veias que ficam dilatadas e tortuosas e não conseguem efetuar as funções delas que é trazer o sangue de volta ao coração. As varizes são muito comuns no dia a dia e acometem principalmente as mulheres, existem várias causas mas as principais são herança familiar, gestação, aumento de peso, tromboses.

“Os sintomas mais comuns são sensação de cansaço e peso nas pernas, em alguns casos pode causar também um inchaço dos tornozelos. A doença varicosa deve ser tratada em determinados casos para que se evite trombose, tromboflebites e até mesmo úlceras nas pernas. As principais dicas para melhorar sua circulação são atividades físicas, caminhada, vôlei, futebol, corrida, musculação, toda atividade que você estimula a panturrilha, beber muita água ao longo do dia, evitar ficar longos períodos de pé ou sentados durante horas, uma consulta com o angiologista ou vascular para que ele veja a necessidade ou não do uso de meias elásticas no dia a dia”, finalizou Wilson Leão.

