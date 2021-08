Alese aprova cinco proposituras da deputada Maria Mendonça

Cinco proposituras de autoria da deputada Maria Mendonça (PSDB) foram aprovadas hoje no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese). “São Moções de Apelo e de Aplausos que versam sobre temas distintos, porém, de extrema importância para o nosso Estado e, também, para o nosso País como um todo”, afirmou a parlamentar.

Segundo Maria, as Moções de Apelo 83/2021 e 86/2021 destinam-se ao coordenador da bancada sergipana no Congresso Nacional, Bosco Costa. A primeira pede para que a bancada seja favorável ao Projeto de Lei (PL) 3.430/2019, que altera dispositivos da Lei 12.651/2012 para que, assim, sejam tomadas medidas de proteção e recuperação de nascentes. Já a última, solicita que os parlamentares federais sergipanos votem no sentido de aprovar o PL 823/2021, que dispõe sobre medidas emergenciais de amparo à agricultura familiar.

A Moção de Apelo 84/2021, como informou a parlamentar, é destinada ao governador do Estado, Belivaldo Chagas, a fim de que se possa envidar esforços para o pleno funcionamento do Centro Obstétrico Doutora Leonor Barreto Franco, localizada em Capela, por meio da contratação de médicos obstetras aprovados no Projeto Seletivo Simplificado (PSS).

Para a deputada, foi essencial a aprovação da Moção de Aplausos enviada ao Banco do Estado de Sergipe (Banese) e direcionada a Helom Oliveira da Silva, por conta da inauguração, no último dia 16 de agosto, do Banese + Agro, um espaço exclusivo para atender clientes do agronegócio sergipano.

Ela, ainda, destacou a Moção de Aplausos pela inauguração do novo templo da Igreja Verbo da Vida, em Itabaiana, realizada por intermédio de seus pastores presidentes, Joselito Ferreira Rezende e Danielle dos Reis Oliveira Rezende.

