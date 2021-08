Avaliação de apenas dois candidatos

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O bate-boca virtual entre os senadores Rogério Carvalho (PT) e Alessandro Garcia (Cidadania), através do Twitter, expôs o que Sergipe sabia. Também não foi surpresa para correligionários dos dois senadores em outros Estados. A discussão não seria recomendável dentro de qualquer cenário, mas sempre esteve muito claro que PT e Cidadania em Sergipe – dois partidos de tendência à esquerda – jamais se deram bem. Sequer conversam e isso trás uma sensação de que podem se enfrentar nas eleições de 2022, com maiores chances para o lulismo, que mantém uma base coerente com suas ideias fixas, consciente de que representa os “sem tudo”.

Caso os dois senadores sejam candidatos a governador em 2022 podem não polarizar, mas, principalmente nos debates, o direcionamento de um para os malefícios do outro serão expostos. É verdade que Alessandro elegeu-se apoiando Bolsonaro. Mas caiu na real e arrependeu-se, depois que sentiu o formato de sua administração, notadamente com os absurdos expostos no combate à Pandemia. Hoje lhe faz oposição aberta e até chama a atenção de lideranças políticas em Brasília para que se disponha a disputar, em terceira via, a Presidência da República.

O senador Rogério Carvalho se mantém onde sempre esteve: no Partido dos Trabalhadores (PT) e, como todo bom petista, um crente abnegado ao que Lula prega para salvar o País, principalmente no que se refere à questão dos direitos e avanços sociais. A oposição não esquecerá o Governo Lula e a recíproca será absolutamente verdadeira. Rogério tem tudo para escrachar o bolsonarismo, e o fará de forma contundente e exemplos irrefutáveis. Acontece, que o Alessandro também terá o mesmo discurso, acrescido de tudo que ele acha do lulismo. Será complicado…

Os dois realmente podem ser candidatos em 2022 e a chance de polarização é pequena, o que não impede as agressões verbais. Certamente o senador Rogério Carvalho vai se confrontar com um candidato que saia da base aliada ao governador, à qual ele integra até o momento, mas que a tendência é se desgarrar para levar adiante o seu projeto político de trocar o Senado pelo Governo. Alessandro, entretanto, ainda alimenta sonhos de ser uma terceira via na disputa pelo Planalto e não revela um nome que possa sucedê-lo em uma chapa majoritária à sucessão em Sergipe.

A tendência que se começa a vislumbrar é que apenas dois nomes apareçam como candidatos ao Governo, originários de um mesmo grupo político que tende a não se segurar na composição montada há anos e que até o momento vem dando certo. É um risco avaliar essa posição agora, mas nada leva a uma terceira via que mude o quadro já traçado para a sucessão estadual de 2022.

Lavar roupa suja

A refrega entre Rogério Carvalho (PT) e Alessandro Vieira (Cidadania), iniciada ontem pelas redes sociais, revela como será o tratamento se ambos disputarem o Governo em 2022.

*** Rogério Carvalho deve lembrar o voto e apoio de Alessandro a Bolsonaro e mostrar no que deu.

*** Alessandro vai expor todo o passado do ex-presidente Lula, mesmo que ele tenha sido absolvido no Supremo.

PT bolsonarista

Além de votar a favor de Kassio Marques no STF, o PT também votou a favor de Jorge Oliveira no TCU.

*** O líder do partido no Senado, Rogério Carvalho, falou para O Globo: “Como disse o próprio Jair Bolsonaro, o governo está cheio de petistas – e vai ganhar mais alguns”.

Jackson e MDB

O ex-governador Jackson Barreto se mantém no MDB e deve se manter no partido. Jackson vota abertamente em Lula a presidente e teria problemas em filiar-se ao PDT e não apoiar Ciro Gomes a presidente.

*** Jackson Barreto tem circulado muito por cidades do interior e trabalha seu nome a Federal e é bem citado nas pesquisas internas.

Eliane bem na foto

A vice-governadora Eliane Aquino (foto) postou na tarde de ontem uma Kombi plotada de vermelho, moderna, com muitas fotos de personagens petistas, que chama atenção pela criatividade e arte.

*** Eliane aparece dirigindo e expondo um coração com a junção dos polegares e indicadores. Tem foto expressiva de Marcelo Déda e o nome “Lula 2022”.

*** Abaixo da foto a frase: “Próxima parada: encontrar com o melhor presidente que a América Latina já teve. LULA”.

Iran desmente aumento

O deputado Iran Barbosa (PT) usou ontem documentos na tribuna da Assembleia e desmente reajuste para o governador Belivaldo Chagas (PSD).

*** Iran, em seu discurso, refutou e externou a sua indignação com as mentiras que foram espalhadas sobre a votação dos referidos projetos de lei.

*** O parlamentar disse que a informação de que houve aprovação para aumento nos subsídios do governador “é mentirosa, como também é mentirosa a informação de que eu votei a favor de tal aumento!”, refutou.

Adelson Candidato

O ex-deputado federal Adelson Barreto é candidato a deputado estadual nas eleições de 2022. Tem demonstrado preocupação com a situação do povo, principalmente na questão saúde.

***Adelson trabalha discretamente e conversa com o eleitorado, visitando bairro da Capital e cidades do interior.

Narrativas mentirosas

O senador Rogério Carvalho (PT) disse que “não iremos aceitar mais narrativas mentirosas e negociatas”!

*** Acrescentou: “O descaso desse governo está sendo escancarado nessa CPI”

MDB e Bolsonaro

O presidente Nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi, está indiferente e chateado com o presidente Bolsonaro, mas a maioria da bancada ainda não.

*** Aposição do MDB se mantém na mesma linha e continuará assim até o próximo ano. A informação é de Fábio Reis, candidato à reeleição.

Goretti em dúvida

A deputada estadual Goretti Reis ainda não decidiu se será candidata à reeleição no próximo ano. Disse isso ao governador Belivaldo Chagas, durante reunião, tendo ao lado o sobrinho Fábio Reis.

*** Goretti pediu até o final de setembro para uma decisão final. Se Goretti não disputar, Sérgio Reis será candidato em seu lugar.

Insatisfação na Base

Problema na Câmara Municipal de Aracaju: vereadores da base aliada do prefeito estão insatisfeitos com Edvaldo Nogueira (PDT). Cobram cumprimento de acordo.

*** Por capricho, votam contra a projetos de lei do município e a favor do que envia a oposição. Forçam a barra para serem convidados a uma conversa.

Sobre Podemos

Se der tudo certo dentro do Podemos, a delegada Daniela Garcia será candidata à deputada federal. É isso que a direção nacional do partido deseja e combinou com ela.

*** Daniela inclusive já declara que pensa em disputar a Câmara, mas não despreza o Senado.

Valdevan preocupa

O deputado federal Valdevan Noventa (PL) trabalha sua candidatura ao Senado em cidades da região Sul e penetrando no sertão.

*** Até o momento não há uma chapa majoritária que o acomode, mesmo assim ele mantém a candidatura, que pode ser avulsa.

*** O nome de Valdevan não preocupa em razão de força eleitoral, mas porque tira votos de outros em superior condição.

Um bom bate papo

Metrópoles – Vice-presidente do Brasil falou a jornalistas após encerramento da 6ª Reunião do Conselho Nacional da Amazônia Legal.

Lauro Jardim – Flávio Bolsonaro é derrotado e comissão do Senado aprova projeto que limita transações em dinheiro vivo.

Paulo Rocha – “A Rede Globo e a revista ‘Veja’ produziram Bolsonaro. Pariram Moro e Moro é um dos responsáveis por parir Bolsonaro.”

Fernando Horta – o bom é que a CPI vem, dia a dia, quebrando a mentira da “meritocracia”. O milionário da Belcher sequer consegue ler uma carta corretamente.

Paulo Teixeira – O pedido de impeachment de Alexandre de Moraes tem como objetivo torná-lo impedido de prender o Carlos Bolsonaro.

Metrópoles – Presidente disse que ações recentes do ministro Alexandre de Moraes e do corregedor do TSE extrapolaram os limites.

Frases – É bizarro pensar que eu já vivi momentos tão bons com pessoas que hoje eu tenho 0 contato, a vida e suas constantes mudanças né?

Miranda Sá – Brecht: “Quem não conhece a verdade não passa de um tolo; mas quem a conhece e a chama de mentira é um criminoso! ”