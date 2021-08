Comunicação da Prefeitura nas redes sociais é destaque na imprensa nacional

Mais de 26 mil curtidas, quase três mil comentários, centenas de compartilhamentos, tudo isso em menos de 24 horas. Foi esse o alcance da postagem feita pela Prefeitura de Aracaju no Instagram , para esclarecer as dúvidas sobre a repescagem para as pessoas acima de 18 anos que ainda não se vacinaram contra a covid-19.

O sucesso da postagem foi tanto que extrapolou as redes e ganhou destaque na mídia nacional, com uma matéria no blog Hashtag, da Folha de São Paulo , e comentário da jornalista Maria Beltrão, da Globo News, no Twitter.

Com conteúdo bem-humorado, a postagem enfatiza que a repescagem é para: “Qualquer pessoa adulta. Qualquer um com 18 anos ou mais. Qualquer ser humano maior de idade”. Apesar do tom divertido, a postagem é bem séria, para incentivar as pessoas que ainda não se vacinaram a receber a primeira dose.

E a iniciativa deu certo, somente na terça-feira (24), primeiro dia da repescagem 18+, 8.100 aracajuanos que ainda não tinham se vacinado foram receber a primeira dose, aumentando o número de imunizados para 424.979, o que corresponde a mais de 82% da população adulta da capital.

O secretário da Comunicação Social de Aracaju, Carlos Cauê, ressalta que esse episódio retrata bem o trabalho diário desenvolvido pela comunicação municipal, que tem como objetivo ampliar o alcance, atingindo cada vez mais pessoas com informações relevantes e de interesse público.

“Utilizamos a potencialidade das redes sociais para informa a população. A postagem aliou bom humor e informação, esclarecendo as dúvidas sobre este tema fundamental que é a vacinação e ganhou destaque, ajudando a mensagem a chegar a mais pessoas”, avalia o secretário.

Diretor de Mídias Digitais da Prefeitura, Kaike Lamoso conta que a postagem foi a primeira que “furou a bolha”, ganhando repercussão nacional. “Ficamos felizes pelo sucesso da publicação, mas o que deixou todos satisfeitos foi o impacto real da publicação: as pessoas entenderam o recado e compareceram em grande volume para se vacinar. A repescagem está sendo muito bem-sucedida”, pontua.