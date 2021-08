Deputado afirma  que 31 municípios de Sergipe não têm agências bancárias

O deputado estadual Zezinho Guimarães (MDB) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa, na manhã desta terça-feira (24), para defender uma ampla reflexão de todos os parlamentares para o fato de 31 municípios sergipanos, atualmente, não contarem com uma única agência bancária em seus territórios. Guimarães aproveitou para defender que, com a saída de bancos privados e federais de algumas cidades, esse é o momento ideal para se buscar o fortalecimento do Banese no Estado.

Zezinho falou da gravidade sobre o fechamento das agências bancárias e das dificuldades que os popularem ficam sem a prestação desse serviço. Ele reconhece que os deputados estaduais não podem fazer muito quanto ao fechamento de agências privadas e do Banco do Brasil, por exemplo, mas enfatizou que é importante ampliar o papel social do Banese em Sergipe.

“São 31 cidades sergipanas sem uma única agência bancária! E é importante dizer que lá também não tem o Banese! Eu não estou querendo impor nada, mas apenas abrindo uma reflexão porque com essa situação nós temos cerca de 300 mil pessoas sem assistência bancária aqui em Sergipe, no momento. Cidades como Pacatuba, Monte Alegre, Tomar do Geru não têm agências, já outras cidades com população menos contam. Tem algo errado!”, argumenta.

Por fim, Zezinho disse que não concebe que o Banco do Estado de Sergipe não seja o principal instrumento de desenvolvimento econômico e aproveitou para dar uma sugestão. “Temos que aproveitar as saídas desses bancos dos municípios para a gente buscar fortalecer o Banese! É melhorar sua atuação e seu papal social, promovendo inclusão! Peço uma reflexão ao governador e ao presidente do Banco sobre isso”, disse, pontuando também, que é “antiproducente” um gerente bancário atuar em três ou quatro cidades.

Foto: Jadílson Simões

Por Habacuque Villacorte