Deputado Iran Barbosa desmente reajuste para governador

“Ocupo esta tribuna, espaço que o povo me concedeu, para chamar o feito à ordem, reestabelecer a verdade e provar, documentalmente, com os dados do último contracheque do governador, comparados com o conteúdo do Projeto de Lei aprovado na Alese, que é absolutamente falsa, totalmente mentirosa e fruto de ações desonestas a informação de que aprovamos um aumento no subsídio do governador e dos deputados estaduais”, manifestou o deputado Iran Barbosa, do PT, na manhã desta terça-feira, 24, durante a sessão da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), ao criticar a disseminação de notícias falsas sobre a votação da última quinta-feira (19), quando foram apreciados, em plenário, os projetos de Lei nº 186/2021 e 185/2021, que estabelecem, respectivamente, subsídios dos cargos de governador e vice-governador e de deputado estadual.

O parlamentar petista aproveitou o espaço da Sessão para refutar e externar a sua indignação com as mentiras que foram espalhadas sobre a votação dos referidos projetos de lei.

“A Alese aprovou dois projetos que impedem que sejam concedidos reajustes automáticos ao governador e aos deputados estaduais. Só que tentaram enganar a população, através de um jogo sujo, disseminando que os deputados aprovaram um aumento nos subsídios. Portanto, a informação de que houve aprovação para aumento nos subsídios é mentirosa, como também é mentirosa a informação de que eu votei a favor de tal aumento!”, refutou.

“A verdade é que os projetos aprovados revogaram dispositivos legais e normas que permitiam que os subsídios do governador e dos deputados estaduais sofressem reajustes automáticos toda vez que os subsídios dos desembargadores e dos deputados federais, respectivamente, fossem reajustados. Aliás, se eu tivesse votado contra esses projetos, que não tratavam de reajustes salariais, estaria votando para manter um absurdo que se arrasta há anos em Sergipe e estaria impedindo que os reajustes de governadores e deputados sejam debatidos e aprovados ou rejeitados no nosso parlamento”, esclareceu Iran Barbosa.

Ao exibir as fotos do contracheque do governador e do projeto de lei aprovado, o deputado Iran provou que não houve nenhum reajuste salarial, comparando os valores praticados até agora e os que se praticarão daqui em diante.

“Cumpre ressaltar também que, inclusive, assinei, defendi e votei em uma emenda que tentou reduzir o salário do governador aos valores que eram praticados em 2015, já que os demais servidores públicos não têm tido seus salários revisados ou reajustados”, pontuou.

“Eu tenho compromisso com a coisa pública, não apoio distorções nas realidades salariais do serviço público e não defendo e nem voto favorável a qualquer proposta que prejudique os trabalhadores do serviço público ou do setor privado. Contra a mentira e o mau-caratismo de quem espalha “fake-news”, eu tenho como arma a minha história e os fatos”, manifestou Iran Barbosa.

Foto: Jadilson Simões

Foto assessoria