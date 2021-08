Fiscalização do CRA-SE visita cinco municípios sergipanos

Para cumprir sua finalidade de averiguar o exercício legal da profissão, o Conselho Regional de Administração de Sergipe, por meio da Diretoria de Fiscalização, visitou na última semana cinco municípios sergipanos com o objetivo de orientar e conscientizar os Poderes Públicos e a iniciativa privada sobre a importância e a obrigatoriedade do registro do administrador.

No dia 19 de agosto, o diretor de Fiscalização, Adm. Daniel Almeida, e a fiscal do CRA-SE, Admª Cynthia Alves, marcaram presença nas cidades de Carmópolis e General Maynard, tendo como foco a Comissão de Licitação das Prefeituras. No dia seguinte, 20 de agosto, a fiscal esteve nos municípios de Lagarto e Riachão do Dantas. No dia 24 de agosto, Admª Cynthia se deslocou até Muribeca para fiscalizar a indústria Sabe Alimentos.

De acordo com o diretor de fiscalização do órgão, o maior objetivo das visitas é conscientizar as Prefeituras sobre a exigência do registro profissional do administrador. “Protocolamos ofício da fiscalização onde orientamos que quando o referido município lançar Editais relacionados à contratação de empresas para executar serviços relacionados à área de Administração ou Gestão, deverá incluir na relação de documentos necessários, no item Qualificação Técnica, a obrigatoriedade do registro e de seus Responsáveis Técnicos neste CRA-SE, seguindo a Lei 4.769/65, em seu art.15”, disse Adm. Daniel Almeida.

A fiscal Cynthia Alves revelou que o trabalho está sendo bem recebido pelos órgãos públicos. “O nosso trabalho está sendo enaltecido e reconhecido pela sociedade e valorizando cada vez mais nossa profissão. A iniciativa da fiscalização foi excelente, conseguimos dar visibilidade ao Conselho Regional de Administração, assegurando o campo privativo do Administrador. Contribuímos mais uma vez para o crescimento e fortalecimento da profissão de Administrador”, comentou.

