Formação para líderes de classe será lançada nesta sexta-feira

As inscrições para participar dessa formação continuam abertas e podem ser feitas até o dia 31 de agosto

Será lançada nesta sexta-feira, 27, a formação “Liderança Ativa!”, curso que é direcionado aos estudantes eleitos líderes e vice-líderes de classe nas unidades educacionais da rede estadual de Sergipe. A transmissão terá início às 15h, no canal do YouTube Educação Sergipe. A iniciativa, desenvolvida pelo Politize!, tem como objetivo potencializar a liderança jovem entre alunos do Ensino Médio, auxiliando-os a contribuir positivamente em suas escolas e comunidades.

Durante a live, acontecerá um bate-papo sobre assuntos relacionados ao papel dos estudantes protagonistas e líderes de turma. Os estudantes convidados irão apresentar perspectivas sobre as possibilidades de se impactar positivamente as comunidades escolares, a partir da demanda de espaços pensados para que esses estudantes tenham o suporte necessário para o desempenho de suas tarefas.

O curso é online e gratuito, feito em parceria com a Educação Sergipe, e estará disponível para qualquer líder de turma da rede estadual que tenha interesse em desenvolver seu potencial de liderança democrática e de excelência. São esperados mais de 1.000 estudantes inscritos para que possam aprofundar seus conhecimentos sobre o Sistema Educacional, o diálogo plural, diversidade, liderança servidora, o protagonismo estudantil, a comunicação não violenta, entre outras temáticas centrais.

Com carga horária de 30 horas, a formação acontecerá de forma online a partir de 8 de setembro, na plataforma do Politize!. Os eixos formativos estão divididos em: “Conhecendo o Sistema Educacional”, “Diálogo Plural na Escola e Diversidade”, “Identificando Meu Espaço e Minhas Ações” e “Liderança Servidora e Protagonismo Estudantil”, abrangendo conceitos como comunicação não violenta, empatia, cooperação, educação cidadã e gestão democrática. Ao concluir o curso, todos os participantes receberão o certificado de “liderança ativa”, um atrativo para o mercado de trabalho.

A formação “Liderança Ativa” foi desenvolvida pelo Politize! como parte do programa Escola da Cidadania Ativa, iniciativa que oferece apoio às Secretarias Estaduais de Educação na implementação do Novo Ensino Médio, ofertando materiais pedagógicos e formando professores e jovens líderes de classe. A realização desse projeto conta com apoio do Instituto Mattos Filho, do Facebook e do National Endowment For Democracy e apoio técnico do Instituto Auschwitz, do Ensina Brasil, do ITS (Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio), do Instituto Palavra Aberta, Instituto CNV Brasil e da Agência Lupa (LupaEducação).

Sobre o Politize!

O Politize! é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos (OSC), cuja missão é formar uma geração de cidadãos conscientes e comprometidos com a democracia, levando educação política a qualquer pessoa, em qualquer lugar. Atua dentro e fora da internet, sempre com muito respeito pela pluralidade de ideias, crenças e posições, por meio da produção de conteúdo e campanhas de comunicação, levando conteúdos de cidadania para as escolas públicas do país e formando lideranças cidadãs.

Inscreva-se na formação Liderança Ativa: bit.ly/liderançaativa_sergipe .

Acesse o evento no YouTube: https://youtu.be/Y1W-zPIGA0w