Governo do estado de Sergipe inicia rodada de reuniões sobre Petróleo e Gás no Rio de Janeiro visando investimentos

Foram articulados contatos com importantes empresas do segmento, visando a atração de investimentos e novos negócios para Sergipe

Os diálogos e ações relacionados ao fortalecimento do setor de Petróleo e Gás em Sergipe vem ganhando cada vez mais espaço na pauta do Governo do Estado. Durante toda a terça-feira (24), o titular da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), José Augusto Carvalho, e o superintendente-executivo da pasta, Marcelo Menezes, cumpriram agenda no Rio de Janeiro, acompanhados do deputado federal sergipano Laércio Oliveira. Na oportunidade, foram articulados contatos com importantes empresas do segmento, visando a atração de investimentos e novos negócios para Sergipe.

Os representantes sergipanos estiveram em reunião com a ENEVA, empresa produtora de gás onshore, onde foram recebidos pelo CEO Pedro Zinner, pelo diretor de Assuntos Institucionais, Damian Popolo, e pelo diretor de Engenharia, Homero de Menezes Júnior. Na ocasião, foram discutidas oportunidades de negócios em Sergipe, sobretudo em se tratando do desinvestimento da Petrobras no campo do Pólo Carmópolis, no qual a empresa tem participação. Foi tratada, ainda, a disponibilidade de gás para oferta no estado.

Em seguida, foi realizada reunião com a New Fortress Energy, com a participação do diretor-geral Celso Silva, do vice-presidente de Novos Negócios, Jeremy Dawson, do vice-presidente Direct Sales, Marcelo Rodrigues, e do diretor-geral da empresa em Nova York, Andrew Dete. Na oportunidade, foram discutidas questões relacionadas ao suprimento de gás em contrato firmado com a Unigel e a possibilidade de oferta do insumo à Sergas. Foi pontuada, ainda, a importância do gasoduto de transporte para conexão do terminal da Celse com a malha de transporte, a operação de GNL em small scale, a perspectiva de construção de novas térmicas e a definição de regras para uso compartilhado do terminal de GNL.

A terceira reunião do dia foi realizada na sede da TAG, com a participação do CEO Gustavo Labanca e do diretor comercial e regulatório Ovídio Quintana. Também compareceu ao encontro o presidente da Associação de Empresas de Transporte de Gás Natural por Gasoduto (ATGás), Rogério Manso. Novamente, foi abordado o gasoduto de conexão do terminal de GNL da Celse com a malha de transportes, além da capacidade da TAG para receber e transportar o gás a ser produzido no projeto Sergipe Águas Profundas. Nessa ocasião, o presidente da ATGás fez a entrega de uma placa alusiva ao trabalho desenvolvido pelo deputado Laércio Oliveira à frente da relatoria da Lei do Gás (Lei Federal 14.134/2021).

“Os encontros foram produtivos, com avanços significativos para Sergipe em termos de captação de oportunidades de negócio no setor de Petróleo e Gás. Ao longo da semana, daremos continuidade às reuniões com outras empresas e entidades, com o propósito de expandir as discussões e estreitar vínculos”, afirmou o secretário José Augusto Carvalho.

Foto Sedetec