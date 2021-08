Itabaiana vacinará pessoas a partir de 18 anos na quarta e quinta

A vacinação iniciará nesta quarta-feira (25) no ginásio Chico Cantagalo a partir das 08 horas.

O Governo de Itabaiana, através da Secretaria Municipal de Saúde, vacinará nesta quarta (25) e quinta-feira (26), as pessoas a partir dos 18 anos contra a Covid-19. A vacinação iniciará nesta quarta-feira (25) no ginásio Chico Cantagalo a partir das 08 horas.

De acordo com a Secretaria de Saúde, na quarta-feira (25), a vacinação ocorre tanto para agendados (Drive e pedestres) quanto para quem não agendou. Já na quinta-feira (26), será somente para os agendados.

Para o prefeito, Adailton Sousa, o avanço da vacinação deve ser comemorado com muita esperança, “graças a Deus, alcançamos números esperançosos na vacinação. O povo de Itabaiana, além de comemorar o aniversário da nossa cidade no próximo sábado (28), pode se orgulhar do avanço do nosso plano municipal de Imunização.

A Secretaria também informa que está mantida a vacinação da primeira dose para gestantes, lactantes e puérperas e para a segunda dose para as pessoas que já estão aptas.

Foto assessoria

Por Leonan Leal