Jairo Jr. toma posse como diretor de Direitos Humanos da Associação de Imprensa do Brasil

O diretor de Direitos Humanos da Associação de Imprensa do Brasil (AIB), Dr. Marcos Silva convidou o radialista Jairo Alves de Almeida Junior, o Jairo Jr., para fazer parte da Associação.

O convite foi aceito e Jairo já foi nomeado e, a partir de agora, os trabalhos já estão sendo realizados. “Eu represento o Estado na Associação de Imprensa do Brasil. Eu faço parte da Comissão dos Direitos Humanos”, disse Jairo Jr.

Como parte do trabalho realizado por ele enquanto diretor, Jairo participou de uma entrevista com a delegada do DAGV.

Jairo Junior é natural de Aracaju e atua no rádio há 20 anos como locutor apresentador, animador e há 5 anos como repórter.