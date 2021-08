Juca assina ordem de serviço para pavimentação asfáltica

O prefeito de Laranjeiras, José de Araújo Leite Neto (Juca), o deputado federal Fábio Reis e o superintendente da Codevasf, Marcos Alves Filho, assinaram na tarde desta quarta-feira, 25, na sede da companhia, em Aracaju, ordem de serviço para a pavimentação asfáltica no município histórico. Os recursos, no valor de R$ 1 milhão, para essas duas obras são fruto da emenda do parlamentar sergipano.

As ações irão beneficiar os moradores da avenida Edvaldo Xavier de Almeida (avenida principal do conjunto Manoel do Prado Franco) e Rua Jacinto Barreto (Pedra Branca). O início dos trabalhos está previsto para setembro. A Prefeitura já está preparando as duas áreas, que receberão a pavimentação asfáltica.

O deputado Fábio Reis destacou a importância da pavimentação para a qualidade de vida dos laranjeirenses. “Aos laranjeirenses, só tenho gratidão e hoje estou contribuindo para levar a todos a pavimentação asfáltica que, com certeza, vai melhorar a qualidade de vida. Em breve, as máquinas estarão trabalhando”, disse o parlamentar.

Juca frisou que, com planejamento e captação de recursos, é possível transformar Laranjeiras. “Em quase oito meses de gestão já fizemos muito, mas temos muito mais a fazer. Hoje, assinamos mais uma ordem de serviço importante, que vai transformar a vida das pessoas que moram no conjunto Manoel do Prado Franco e em Pedra Branca. Esse é mais um sonho dos laranjeirenses que se transforma em realidade.”, ressaltou o gestor.

Midiando Comunicação/ASCOM PML.