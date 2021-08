Laércio participa de reuniões no Rio para atrair para Sergipe investimentos no setor de óleo e gás

O deputado federal Laércio Oliveira está no Rio de Janeiro até o dia 26 participando de uma rodada de reuniões com empresas e entidades do setor de petróleo e gás, visando à atração de investimentos e novos negócios para o estado de Sergipe. Ele está acompanhado do Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), José Augusto Carvalho e o superintendente executivo Marcelo Menezes.

A primeira reunião foi com o presidente da Eneva, Pedro Zinner e o diretor de Assuntos Institucionais Damian Popolo. Eles trataram de oportunidades de negócios para Sergipe com a empresa, que é produtora de gás onshore. “Falamos sobre o desinvestimento da Petrobras no campo do Polo Carmópolis no qual a empresa está participando e também a questão de disponibilidade de gás para oferta no estado de Sergipe”, explicou Laércio.

Em seguida, a reunião foi com a New Fortress Energy com o diretor geral Celso Silva, o vice-presidente de Novos Negócios Jeremy Dawson, o vice-presidente de vendas diretas Marcelo Rodrigues e o do diretor geral em Nova Iorque, Andrew Dete. “Na ocasião foram discutidas várias questões com relação ao suprimento de gás em contrato firmado com a Unigel (antiga Fafen), a possibilidade de oferta de gás para atender à Sergas, a importância do gasoduto de transporte para a conexão do terminal de GNL da CELSE com a malha de transporte. Conversamos também sobre a operação de GNL Small Scale, perspectivas de construção de novas térmicas e também a definição de regras para o uso compartilhado do terminal de GNL”, afirmou Marcelo Menezes.

A terceira reunião do dia foi realizada na sede da TAG com o CEO Gustavo Labanca e o diretor comercial e regulatório Ovídio Quintana e Rogério Manso presidente da ATGÁS (Associação das Transportadoras de Gás) sobre a questão do gasoduto de conexão do terminal de GNL da CELSE com a malha de transportes e também com relação à capacidade da TAG receber e transportar o gás a ser produzido no projeto Sergipe Águas Profundas.

Nessa ocasião, o presidente da ATGÁS Rogério Manso entregou ao deputado Laércio uma placa em homenagem ao trabalho à frente da relatoria da Lei do Gás. “Trata-se do reconhecimento do importante trabalho realizado pelo parlamentar sergipano em prol do desenvolvimento do mercado do gás natural em todo o Brasil”, informou Manso.

As reuniões prosseguem nos dias 25 e 26 com a Secretária de Desenvolvimento do Rio de Janeiro, o Instituto Brasileiro de Petróleo, a Petrobras, a ExxonMobil, além da Agência Nacional de Petróleo (ANP), a Empresa de Pesquisa Enérgética (EPE) e a companhia Enauta.

Foto assessoria

Por Carla Passos