Luciano Bispo convida Sebrae para expor cursos de qualificação na Alese

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), Luciano Bispo, recebeu na manhã desta quarta-feira, 25, em seu gabinete, o diretor Técnico do Sebrae/SE, Breno Barreto, que veio trazer o convite para a solenidade de entrega dos certificados da primeira turma do Curso de Compliance realizado pela Associação Sergipana dos Empresários de Obras Públicas e Privadas (ASEOPP), Sebrae, Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) e Procuradoria Geral do Estado (PGE/SE). O evento acontecerá na próxima terça-feira, 31, a partir das 7h30, no auditório do Sebrae.

Na oportunidade, Luciano Bispo agradeceu o convite e externou sua satisfação em ter o presidente do Sebrae, Paulo Eirado, e sua diretoria na Casa Legislativa para apresentar ao povo sergipano a instituição que capacita e orienta as pequenas e microempresas do Estado. “Será muito gratificante receber o Sebrae e passar para a sociedade sergipana os cursos e a forma que a população pode ser capacitada com o intuito de abrir seu próprio negócio. Além disso, quero aqui agradecer o convite e parabenizar a instituição pela iniciativa”, colocou lembrando a importância do Plano de Desenvolvimento lançado na Alese, que contribuirá para o aumento da geração de emprego e renda, a exemplo, do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Sebrae.

Satisfeito com o convite do presidente da Alese, o diretor Técnico do Sebrae, Breno Barreto, destacou também a importância da presença da Poder Legislativo na solenidade de entrega da primeira turma do Curso de Compliance. “Vim a pedido do nosso superintendente, Paulo Eirado, onde honrosamente convida o presidente da Casa, justamente para dar importância ao curso, que foi realizado com a primeira turma de Compliance. Com essa em parceria, entregaremos a nove empresas a certificação que estão capacitadas com o treinamento que, facilitará a fiscalização dos órgãos fiscalizadores”, colocou.

Foto: Joel Luiz

Por Kelly Monique Oliveira