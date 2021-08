O motorista de um veículo Toyota Corolla derrubou um poste de energia elétrica em Aracaju na madrugada desta quarta-feira (25).

As informações passadas por policiais da CPTran são de que o acidente foi registrado por volta das 4 da manhã, quando o condutor do Corolla perdeu o controle do seu veículo e colidiu com um poste, derrubando o mesmo na avenida Lauro Porto.

Ao chegar no local, a CPTran não encontrou o condutor que evadiu do local .

Foto CPTran