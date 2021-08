Natália Toscano comenta repercussão de foto de Zé Neto: “Sou muito de boa”

Natália Toscano e Zé Neto estão aproveitando uma viagem a Tulum, no México, e têm compartilhado registros dos locais paradisíacos que visitaram, mas os cliques fizeram sucesso nas redes por motivos além das paisagens mexicanas. Internautas divertiram-se ao comentar o físico de Zé Neto, que aparece com um calção molhado e justo em um dos cliques mais comentados da viagem.

“Acho que temos duas opções, ou entra na brincadeira e se diverte com isso, ou então acaba sofrendo, né? Eu sou muito de boa com isso”, comenta Natália Toscano à Marie Claire. É a segunda vez que o físico de Zé Neto chama atenção nas redes. No fim de 2020, o cantor recebeu comentários similares por uma foto de sunga compartilhada no Instagram. “Acaba que não temos como fugir das notícias, matérias, comentários, marcações e grupos do WhatsApp (risos), levamos tudo de forma muito leve, na brincadeira mesmo”, garante.

A influenciadora fala que ambos costumam receber muitas mensagens divertidas e carinhosas de fãs e que esse contato pelas redes sociais é essencial, mas aproveita para deixar uma mensagem para aqueles que acompanham seus ídolos online: o cuidado com os sentimentos de quem está do outro lado da tela.

“As redes sociais são uma ponte entre o fã e o artista, recebemos diariamente muitas mensagens positivas, muitas mensagens de carinho, e ficamos muito felizes em conseguir compartilhar nossa alegria com essas milhões de pessoas. Mas se eu pudesse deixar um recado, seria sobre empatia. Sobre o cuidado ao falar, comentar ou escrever sobre a pessoa do outro lado. Pra serem mais conscientes e humanos na hora de expressarem suas opiniões”, reflete.

O casal viajou para o México por conta da agenda de shows de Zé Neto e Cristiano, sua dupla sertaneja. Eles têm shows agendados nos EUA e aproveitaram para descansar no México antes de seguir viagem a trabalho. Cristiano também viajou acompanhado de Paula Vaccari, com quem é casado.

“Curtimos e aproveitamos para descansar também nesses dias, está sendo muito gostoso”, conta Natália. No entanto, ela segue na rotina de trabalho online e afirma que, quando voltar ao Brasil, sua prioridade é matar a saudade dos filhos. Juntos há 13 anos, Natália e Zé Neto são pais de José Filho e Angelina.

“O trabalho nunca para na verdade (risos), mesmo longe de casa estamos sempre trabalhando, criando conteúdo, resolvendo tudo online. E confesso que eu amo essa rotina agitada, faz a Natália ser quem ela é. Planos no Brasil… primeiro matar a saudade das crianças, que é grande, e depois cuidar da casa, marido e trabalho que não para”, diz.