Projeto da L&PM Editores com patrocínio do Atacadão distribui livros para bibliotecas de escolas públicas de todo o Brasil 

Criado e gerenciado pela L&PM, editora com mais de quatro décadas de estrada, o Pró-Biblioteca é um projeto que promove a literatura em bibliotecas públicas, escolares, comunitárias, de ONGs e do sistema prisional de todo o Brasil. Através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, as empresas patrocinadoras promovem o envio de acervos literários para todas as regiões do país. De acordo com Paulo Lima, um dos fundadores da L&PM e produtor cultural do projeto, neste mês de agosto, as escolas contempladas com as bibliotecas patrocinadas pelo Atacadão (rede brasileira de supermercados atacado e varejista) terão acesso a 200 títulos cada, com obras de todos os gêneros.

“Os acervos enviados são muito ricos e atendem todas as faixas etárias”, explica Lima. “Queremos levar a leitura para o máximo de pessoas possível, fazendo com que a L&PM e as empresas patrocinadoras deixem a sua marca positiva na educação brasileira”, ressalta. Já foram mais de 4,9 milhões de pessoas impactadas pelo Pró-Biblioteca, que não pretende parar por aí: no primeiro semestre de 2021 já alcançou sete estados e estima alcançar 300 escolas e bibliotecas com a distribuição de 60 mil livros até o final do ano.

Feito pela primeira vez no projeto, o investimento do Atacadão irá impactar muito mais do que os 27.300 alunos matriculados nas escolas escolhidas: “não são apenas as crianças e jovens que ganham o acesso ao conhecimento. A leitura influencia a comunidade de maneira imensurável. O livro escolhido também pode ser lido pelo irmão, pelo amigo”, explica Adriane Laste, responsável pelo relacionamento com os patrocinadores do projeto. “Queremos também auxiliar no desafio de retomada das escolas nesse contexto de pandemia. O acervo com títulos diversos é um recurso para professores trabalharem com diferentes idades”, complementa Adriane.

Neste segundo semestre, com o incentivo feito pelo Atacadão, o Pró-Biblioteca irá abranger 10 estados (BA, GO, PA, PI, PR, RJ, RS, SC, SE, SP) nas seguintes cidades: Ihéus, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Maraba, Santarem, Picos, Curitiba, Cambe, Guarapuava, Umuarama, São José dos Pinhais, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Nova Friburgo, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Estrela, Gravataí, Novo Hamburgo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Maria, Sapucaia do Sul, Viamão, Içara, Blumenau, Aracaju, Tancredo Neves, Osasco, Araçatuba, Mogi Mirim, Ribeirão Pires e Cotia.

Além dos livros entregues, o projeto inclui atividades de contações de histórias. Serão realizados oito eventos online com cinco títulos diferentes para os alunos, professores e comunidade destas localidades. Entre os livros enviados estão obras de autores brasileiros clássicos como Machado de Assis, Lima Barreto e José de Alencar, autores nacionais modernos como Martha Medeiros, Millôr Fernandes e Sérgio Capparelli e também as mais diversas obras internacionais com autores como Shakespeare, Pablo Neruda, Jack Kerouac, Agatha Christie, entre muitos outros.

Atualizando bibliotecas pelo Brasil e munindo educadores, professores e bibliotecários com material de trabalho, o Pró-Biblioteca é mais do que um projeto: é uma iniciativa necessária em um país que possui uma cultura tão rica, mas apenas 6 mil bibliotecas públicas – número 110 mil vezes menor que nos Estados Unidos e 34 mil vezes abaixo da Rússia. Como objetivo e compromisso de uma editora experiente e ativa no incentivo à leitura, a L&PM pretende fazer todo o possível para criar cada vez mais leitores, expandir o acesso à informação e ampliar a cultura através da educação.

