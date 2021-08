5ª Instrumental volta ao formato presencial com duas atrações

Projeto por onde já passaram inúmeros artistas, sergipanos e consagrados nomes nacionais e até internacionais, o Quinta Instrumental está de volta ao formato presencial. O encontro cultural promovido pela Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), na praça General Valadão, em frente ao Centro Cultural de Aracaju, volta a ocupar e movimentar a cena cultural do Centro já nesta quinta-feira, dia 26, com apresentações do maestro Pedrinho Mendonça e o grupo Burundanga.

A primeira apresentação terá início às 19h, com o trabalho Auêto, do maestro Pedrinho Mendonça, no Teatro João Costa, dentro do Centro Cultural de Aracaju. Logo em seguida, às 20h30, será a vez do grupo percussionista Burundanga fazer uma apresentação na General Valadão.

Em decorrência da crise sanitária, o acesso ao Teatro João Costa será controlado e limitado assim que a sua capacidade for preenchida. A entrada no evento é franca, porém, será exigido o cumprimento de medidas sanitárias ao público presente, como distanciamento social e uso de máscaras, tanto dentro do Centro Cultural de Aracaju como no lado externo.

A retomada do evento é possível graças ao avanço da imunização contra a covid-19, em Aracaju, com 64% da população vacinada com ao menos uma dose, e consequente queda do número de casos de contaminação e óbito decorrentes da doença provocada pelo vírus.

Quinta Instrumental

O projeto da Prefeitura de Aracaju foi criado em 2017 para abrir espaço para os talentos da música em Sergipe, com atenção especial à vasta produção instrumental sergipana. Nos anos seguintes, o evento ganhou novos editais e se consolidou no calendário cultural aracajuano, reunindo grandes artistas como o mestre da guitarra baiana Armandinho, Gerônimo e Banda Mont Serrat, Choronas, o francês Nicolas krassik, a amaricana Julie Koidin, o argentino Daniel Quaranta, entre outros nomes.

Com a pandemia da covid-19, o projeto migrou para o formato online e ganhou espaço em editais do Janelas para as Artes, da Funcaju. Os shows gravados estão disponíveis no streaming da cultura de Aracaju, no endereço www.ajuplay.com.br.

A retomada nesse momento ainda não contará com toda a estrutura convencional do Quinta Instrumental e o acesso ao Centro Cultural de Aracaju, por exemplo, terá controle de público, em decorrência da necessidade de reduzir a capacidade do ambiente. A expectativa é que ainda no segundo semestre deste ano o projeto volte a se intensificar e reunir, cada vez mais, os aracajuanos nesse encontro cultural.

Fonte e foto assessoria