Refatiando o governo

A posse de Zeca da Silva (PSC) na Secretaria Estadual da Agricultura deu início ao processo de redistribuição de cargos pelo governo de Sergipe. Com a chegada ao grupo governista de lideranças como o ex-deputado estadual André Moura (PSC), o governador Belivaldo Chagas (PSD) terá que refatiar a administração estadual. Foi assim em setembro de 2020, quando o Republicanos dos pastores Heleno Silva e Jony Marcos trocaram a oposição pelo governo e tiveram aliados contemplados com cargos em comissão no Executivo. Um ano depois, o processo se repete e deve ser bem mais amplo, pois André Moura certamente exigirá mais espaços do que o exigido pelos dois reverendos. O refatiamento deverá ser ainda maior se outros partidos ditos de oposição, como o DEM, também se bandearem para o grupo liderado por Belivaldo visando a formação de um acordão político para disputar as eleições de 2022. Aguardemos, portanto!

Davi contra Golias

O presidente do PSDB em Sergipe, médico Eduardo Amorim, deseja retornar ao Senado, onde já passou oito anos. O tucano tem consciência que a sua eleição não será fácil, pois não terá o apoio de muitos prefeitos e lideranças políticas, “mas já vi quem dizia que tinha quase todos sair derrotado da eleição. Será uma luta de Davi contra Golias, mas tenho a consciência tranquila de que a escolha é do povo”, afirma. Será que o dublê de político e empresário Edivan Amorim (PL) não vai se envolver na campanha do irmão como fez no passado? Marminino!

Homenagem verde oliva

E a vice-prefeita de Aracaju, Katarina Feitoza (PSD), está entre os 10 homenageados com a medalha “Exército Brasileiro”, entregue pelo 28º Batalhão de Caçadores. A solenidade foi um dos atos promovido em Sergipe pela corporação militar em comemoração ao Dia do Soldado, celebrado no último sábado. Katarina, que é delegada de polícia, se disse “muito honrada em carregar no peito essa medalha”. Ah, bom!

Troca de farpas

A recondução de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República provocou um bate-boca virtual entre os senadores Alessandro Vieira (Cidadania) e Rogério Carvalho (PT). O cidadanista postou que a aprovação do nome de Aras pelo Senado foi “mais uma demonstração do casamento de conveniência entre Bolsonaro, PT e Centrão. O objetivo é evidente: garantir a impunidade daqueles que se encontram no topo do sistema”, fustigou. Indignado, o petista retrucou: “Conversa pra boi dormir. Não fomos nós que pedimos voto e fizemos campanha pra Bolsonaro na última eleição. Conta outra. A todo momento defendemos a democracia e as instituições. O povo não é bobo”, fuzilou. Misericórdia!

Criminosos condenados

Júri popular condenou, ontem, em Tobias Barreto, os três acusados pelo assassinato do jovem empresário Adriano Teles, 37 anos. Ele foi morto a tiros em 2016. Segundo testemunhas, a vítima estava tomando um açaí quando foi alvejado por três tiros à queima roupa, morrendo na hora. Ranfley Nascimento, que atirou na vítima, foi condenado a 21 anos, enquanto seus comparsas Douglas Amado e Rafael Aguiar vão cumprir penas de 19 anos, todos em regime fechado. Proprietário da Ducatti Construções, Adriano era um empresário muito conhecido em toda região. A condenação dos três significa a justiça sendo feita. Que bom!

De olho no PSD

Veja o que publica a amiga e bem informada jornalista Rita Oliveira: “A coluna recebeu informações de que o prefeito Edvaldo Nogueira pode deixar o PDT e se filiar ao PSD do governador Belivaldo Chagas e do deputado federal Fábio Mitidieri para disputar o governo do estado em 2022. A troca de partido seria para contemplar a executiva nacional do PSD, que deseja continuar com o comando do estado por mais quatro anos”. Resta saber o que pensa disso o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, que já apresenta Edvaldo como pré-candidato ao governo de Sergipe. Danôsse!

Cidades sem bancos

O deputado estadual Zezinho Guimarães (MDB) anda preocupado com o fechamento de agências bancárias no interior de Sergipe. Segundo ele, 31 municípios sergipanos já não contam com um único banco. Que horror! O emedebista reconhece que os deputados estaduais não podem fazer muito para impedir o fechamento de agências privadas e do Banco do Brasil, mas devem defender a ampliação do papel social do Banese. Pelos cálculos de Zezinho, cerca de 300 mil pessoas estão sem assistência bancária aqui em Sergipe. Crendeuspai!

Banho de loja

As estátuas de personalidades da cultura sergipana na Orla de Atalaia estão sendo restauradas pela Empesa Municipal de Urbanização. Além da limpeza dos monumentos, que se oxidaram com o passar do tempo, a área está sendo pintada, ganhando novos refletores de LED e tendo o paisagismo restaurado. Supimpa!

E a cadeira vazia?

O senador Rogério Carvalho (PT) foi só simpatia ao registrar os 80 anos da senadora Maria do Carmo Alves (DEN), comemorados na última segunda. O petista escreveu que “a sabedoria se tornou uma marca desta mulher que transborda serenidade e guarda aos amigos um sorriso de acolhimento. Hoje preservo e multiplico a admiração de uma bagagem cheia de amor, compromisso, lutas e conquistas. Muita saúde e alegrias. Com afeto”. Rogério nem parece aquele candidato a senador de 2014, exibindo uma vistosa cadeira azul e insinuando que, em nome de dona Maria, Sergipe tinha no Senado uma cadeira vazia. Home vôte!

Excluídos vão gritar

As centrais sindicais e os movimentos sociais de Sergipe vão realizar o “Grito dos Excluídos” no dia 7 Setembro. Será pela manhã, no bairro Santa Maria, zona periférica de Aracaju. Tradicionalmente, a manifestação encerrava o desfile militar-estudantil em homenagem à Semana da Pátria. Como o governo resolveu não promover o desfile por causa da pandemia, o Grito dos Excluídos foi transferido para a periferia da capital. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 9 de março de 1897.

