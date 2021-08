Secretaria da Saúde disponibiliza para municípios ficha encaminhamento de atendimento no CER IV

Os municípios sergipanos já podem acessar no site da Secretaria de Estado da Saúde (SES), a ‘Ficha de Encaminhamento APS – CER IV’ de pacientes para atendimento no novo Centro Especializado em Reabilitação José Leonel Ferreira Aquino – CER IV.

No portal da SES, um banner indica o local para baixar a ficha. “É importante seguir as recomendações que estão no site. As equipes de atenção básica de cada município, devem mapear os usuários elegíveis para o CER IV e preencher o formulário de encaminhamento específico para anexar na solicitação da Regulação. Os profissionais médicos responsáveis pelos pacientes, devem preencher , carimbar e assinar a Ficha de Encaminhamento APS – CER IV, com todas as informações solicitadas no documento. Os dados serão inseridos no sistema de Regulação do Estado (Ácone) no momento de solicitar a vaga do paciente para o CER IV”, explica a coordenadora do CER IV, Sayonara Carvalho.

A coordenadora reforça que na solicitação da Regulação, deve ser anexado também o cartão SUS, comprovante de residência e documento de identidade com foto. Os serviços do CER IV estarão disponíveis à população sergipana a partir da próxima segunda-feira, 01 de setembro.

O centro é mais um equipamento criado para fortalecer a rede estadual de saúde, tendo como foco o cuidado com a saúde de pessoas com deficiência que habitam em todo o território sergipano. O CER IV trabalha com a realização de diagnósticos e avaliações, orientação e estimulação precoce, reabilitação/habilitação funcional pensando na autonomia e independência do paciente.

A ficha pode ser baixada através do link: https://www.saude.se.gov.br/ficha-de-encaminhamento-aps-cer-iv/

Informações e foto SES