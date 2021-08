Seemana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla

Em comemoração à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, a Federação Apaes de Sergipe, em parceria com o RioMar Aracaju, promove a exposição ‘Um olhar para a inclusão’. A mostra acontece no Espaço Cultural, no segundo piso do shopping, ao lado da loja Aramis.

A exposição, que reúne trabalhos artesanais, pinturas e fotos produzidos pelos assistidos das instituições em todo o estado, faz parte da programação proposta pela Federação em comemoração da Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2021, que neste ano trouxe como tema “É tempo de transformar conhecimento em ação”.

‘Um olhar para a inclusão’ estará aberta à visitação até sábado, dia 28 de agosto, das 10h às 22h. O acesso ao Espaço Cultural é gratuito.

Serviço

O quê? Exposição ‘Um olhar para a inclusão’, em comemoração à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla

Onde? Espaço Cultural – no segundo piso, ao lado da loja Aramis l RioMar Aracaju – Av. Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio

Quando? Até sábado, 28 de agosto, das 10h às 22h

Acesso? Gratuito

Classificação etária? Livre

Foto: Divulgação

Da assessoria