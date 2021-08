Sem Porsche, filha de Gugu tem carro que custa até R$ 420 mil

Sofia e Marina Liberato, de 17 anos, filhas gêmeas de Gugu Liberato, apareceram num vídeo divulgado nesta quarta-feira (25) acusando a tia Aparecida Liberato de mentiras e manipulações sobre o processo que envolve o reconhecimento da união estável entre o apresentador e a mãe, Rose Miriam. Nas filmagens, Sofia lamenta o fato de Aparecida não tê-la deixado comprar um Porsche.

Sofia diz que não pôde comprar o “carro dos sonhos” e teve que se contentar com um que custa “a metade do preço”. Trata-se de um Dodge Charger, que tem preços estimados entre US$ 30 mil (cerca de R$ 160 mil na cotação atual) e US$ 80 mil, o equivalente a cerca de R$ 420 mil.

“Eu pedi para a minha tia a Porsche que eu sempre sonhei ter. Ela disse que falou com a promotora e ela disse que eu não poderia ter esse carro por ser de luxo para uma criança de 17 anos e também ser muito caro. Eu achei isso muito estranho, mas achei um carro mais barato. Acabei comprando um pela metade do preço. Realmente não fiquei feliz”, disse Sofia no vídeo.

O automóvel foi comprado em maio, e Sofia publicou a aquisição em seu Instagram, revelando ainda o apelido que deu a ele. “Apresento pra vocês o ‘Coisa’, meu novo carro. Só tenho a agradecer a Deus”, publicou.

Defesa diz que vídeo foi indevidamente vazado

O advogado Nelson Wilians, responsável pela defesa das gêmeas Sofia e Marina, filhas do apresentador, afirmou ao UOL que o vídeo em que elas acusam a tia de manipulação e mentiras foi “indevidamente vazado” pelo colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles.

“Elas não deram entrevista para nenhum veículo de comunicação e nem darão. A gravação foi feita diretamente para a Justiça e faz parte do processo de Inventário que tramita em segredo de justiça. Portanto, o vídeo foi indevidamente vazado à imprensa e os fatos serão apurados na esfera cabível”, afirma o responsável legal das meninas.

Entenda o caso

As irmãs aparecem juntas num vídeo de cerca de 18 minutos falando sobre o processo de reconhecimento da união estável da mãe, Rose Miriam, com Gugu, além de situações envolvendo a tia Aparecida Liberato.

“Há muito tempo a gente começou a desconfiar da nossa tia porque a gente achou muito estranho o jeito que ela agia com a gente, tratando a gente como criança, representando e explicando as coisas como se a gente tivesse oito anos de idade. A gente procurou uma advogada, mas não deu certo porque minha tia conseguiu tirar ela. A gente estava pensando em se emancipar, mas não deu certo”, disse Marina.

“A gente continuou com a nossa tia, mas sempre desconfiando. A gente sabia que ela mentia para a gente, mas não tinha os fatos. Hoje a gente descobriu que era verdade, que ela mentia para a gente”, completou Sofia.