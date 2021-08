SSP e  Prefeitura de Itabaiana, Delegacia Regional remove mais de 200 veículos para pátio temporário

Com o objetivo de otimizar a atuação da Delegacia Regional de Itabaiana, a unidade policial, em parceria com a prefeitura municipal, removeu mais de 200 veículos que estavam alocados nas dependências interna e externa da delegacia para um pátio temporário, que fica localizado ao lado da unidade policial. Junto à transferência dos veículos, a delegacia também passou por outras melhorias, como a pintura da fachada e instalação de novas placas de identificação.

Além da pintura da fachada e reorganização dos veículos apreendidos, também foi feita a reativação do estacionamento externo e interno; a substituição de divisórias internas deterioradas pela ação de cupins; a solução de infiltrações e reparo de pintura em ambientes internos; a recuperação de banheiros interditados; a recuperação dos xadrezes; a manutenção geral de condicionadores de ar; e a reativação de ramais de telefonia em todos os setores.

O delegado regional Tarcísio Tenório explicou que as melhorias na unidade policial foram resultado do esforço coletivo entre a SSP, Delegacia e Prefeitura. “Foi uma parceria, com o apoio do Ministério Público e dos setores internos da SSP. Foi feito um aditivo no convênio existente entre a SSP e a prefeitura, que cedeu o terreno para que fosse instalado um pátio provisório. Então, foram removidos os veículos que estavam se acumulando nas áreas da delegacia e ruas adjacentes, o que causava transtornos à população”, enfatizou.

Fonte e foto SSP