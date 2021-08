Unimed disponibiliza resultados de exames em espaço exclusivo

Pensando em oferecer cada vez mais comodidade aos seus beneficiários, a Unimed Sergipe conta agora com um espaço exclusivo para agendamento e entrega de resultados de exames. Trata-se do Centro Administrativo do Hospital Unimed, que desde a primeira semana de agosto disponibiliza este tipo de atendimento em um local amplo e que oferece conforto e segurança.

O Centro Administrativo está localizado na Rua Lagarto, número 2150, no bairro São José, a pouco mais de 100 metros do Hospital Unimed e do Centro de Diagnósticos, com atendimento ao público de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, e aos sábados de 7h às 10h. O Centro Administrativo faz parte do processo de expansão física e da reorganização dos processos da Unimed Sergipe para melhor atender ao cliente com qualidade e segurança.

Serviços

Além do acesso aos laudos diagnósticos dos exames realizados nas unidades da operadora e do agendamento de novos exames, no local, também é possível solicitar prontuários médicos e autorização de procedimentos cirúrgicos.

“No Centro Administrativo do Hospital Unimed, os beneficiários podem resgatar todos os resultados de exames realizados no Centro de Diagnósticos, bem como os laudos médicos de tomografia e ultrassonografia feitos durante atendimento no Hospital Unimed”, explica Kelly Gouveia, coordenadora do Centro de Diagnósticos.

Serviços administrativos

O novo centro da Unimed Sergipe abriga com maior comodidade, também, as áreas administrativas do Hospital. Com a integração dos colaboradores, a operadora busca melhorar cada vez mais o desempenho e oferecer um ambiente acolhedor e seguro.

No Centro Administrativo estão sediados os seguintes setores: gerência administrativa, contas médicas, supervisão da secretaria clínica, patrimônio, setor de compras, setor de qualidade, contabilidade e setor financeiro.

Fonte e foto assessoria