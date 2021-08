Unit renova contrato para estágio com a Defensoria Pública

Parceria irá beneficiar alunos de Direito e mais três outros cursos da instituição com bolsas remuneradas

“Qualidade, alto nível e compromisso da instituição com a graduação do bacharel em direito através de uma formação cidadã”. É dessa forma que a renovação da parceria da Universidade Tiradentes com a Defensoria Pública do Estado de Sergipe é colocada em prática através dos estágios direcionados aos alunos da Unit.

A assinatura de renovação do Convênio para estágios junto a Defensoria Pública do Estado de Sergipe aconteceu na manhã desta segunda-feira, 23, com a presença do reitor da Unit Sergipe, Jouberto Uchôa, e dos representantes da Defensoria, Leó Neto e Luciano Melo, Defensor Geral e Defensor Público Auxiliar da Defensoria Geral, respectivamente.

“Mais uma vez, essa parceria da Unit com a Defensoria Pública é um prêmio que o Dr. Leó dá a nossa instituição pela importância desse congraçamento. Nós somos imensamente gratos à Defensoria por nos apoiar para que o nosso aluno possa alcançar novos conhecimentos. Quero deixar registrado que a Universidade Tiradentes é imensamente agradecida pela realização de um trabalho ímpar feito na Defensoria Pública, uma instituição pouco promovida pelo governo, mas que continua realizando sua obra de forma monumental. A nossa Universidade estará sempre à disposição para qualquer coisa que puder contribuir” reiterou o reitor Jouberto Uchôa.

Para o Defensor Geral, Leó Neto, o convênio traz benefícios para toda sociedade sergipana. “Sua importância transcende a Defensoria e a Universidade Tiradentes. Ela é fundamental para a sociedade como um todo, que irá se beneficiar com essa contribuição. O aluno passará a ter um contato humano, feito para o cidadão” explicou.

Atualmente, são mais 77 alunos com estágios não-obrigatórios vigentes na Defensoria. A renovação da parceria abrirá mais oportunidades através de estágios disponibilizados pelo Unit Carreiras nas áreas de Direito, Psicologia, Serviço Social e Informática. Maria Luiza Teodoro, coordenadora do Unit Carreiras, afirmou que os estágios disponibilizados pela Defensoria Pública abrem novas portas para os alunos, que irão atrelar a parte teórica ensinada em sala de aula à prática diária no estágio.

“São estágios remunerados, então ao mesmo tempo que ele coloca em prática o que aprendeu, ele também ganha um auxílio financeiro. Entendemos que com essa bolsa o aluno poderá continuar os estudos ou organizar qualquer demanda pessoal que ele desejar. Conseguimos unir a teoria à prática de uma forma grandiosa” explicou Maria Luiza.

De acordo com Mário Jorge Tenório Fontes Júnior, coordenador do curso de Direito da Unit Sergipe, a renovação vem em um momento ímpar para o Direito. Recentemente, o curso ofertado pela Universidade Tiradentes completou 40 anos e, além disso, a Unit é a primeira Universidade do estado a ofertar um doutorado em Direito. “Renovar esse contrato é muito importante. Trabalhamos com o aluno dentro da sala de aula e no estágio ele tem a oportunidade de alinhar isso ao trabalho humanístico, assegurando os direitos dos mais necessitados” disse.

