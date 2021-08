Vigilância Sanitária alerta para golpes em empresas no município  de Aracaju

Nas últimas semanas, empresas têm registrado diversas ouvidorias para a Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju relatando ligações de pessoas que se identificam como servidores da Vigilância Sanitária do Município para aplicar golpes.

A gerente de Ações Estratégicas da Revisa, Jackeline Andrade, reforça que a Vigilância Sanitária não entra em contato com os empresários por telefone antes de fazer as fiscalizações para apurar denúncias, as quais são feitas, na maioria das vezes, sem aviso prévio.

“Nessas ligações, os empresários são ameaçados com interdições e esse é um fator de identificação importante do golpe. Nós não interditamos estabelecimentos comerciais antes de fazer as vistorias e posteriores orientações de adequação, caso sejam necessárias. Quem receber alguma ligação com esse conteúdo deve ligar imediatamente para o setor de Vigilância Sanitária, que fica na Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju, bairro Coroa do Meio”, orienta Jackeline.

Qualquer pessoa que sofrer tentativa de golpe ou quiser sanar quaisquer outras dúvidas relacionadas a este assunto pode ligar para a Revisa através do número 3711-5072.

